Qual è il primo SUV della storia? Modello pazzesco

I SUV stanno dominando il mercato delle quattro ruote, ed oggi vedremo qual è stato il primo di sempre. Scopriamolo.

Oggi faremo un importante salto indietro nel mondo della storia delle quattro ruote, per cercare di capire quale fosse il primo SUV della storia. Parliamo di veicoli che oggi sono molto popolari, e sui quali le case automobilistiche stanno investendo una larga parte dei loro budget.

Tuttavia, in passato erano conosciuti come fuoristrada, e comunque se ne faceva un utilizzo nettamente minore. Con il tempo, i SUV hanno acquisito la loro importanza e sono cresciuti in tanti aspetti, ma è chiaro come il primo della storia vada ricordato per ciò che ha rappresentato.

SUV, ecco il primo della storia che è di marca Jeep

Tra i produttori di SUV spicca senza dubbio la Jeep, membra del gruppo Stellantis e vero e proprio colosso delle quattro ruote. La casa statunitense è stata anche la prima a creare un veicolo che fosse similare ai crossover, e pensate che lo fece nel 1949. Ciò significa che il primo Sport Utility Vehicle risale a ben 74 anni fa, e nel corso degli anni, tali modelli sono cresciuti nelle vendite sino a dominare del tutto il mercato.

In particolare, il primo SUV della storia è la Jeep Utility Wagon, una versione a quattro ruote motrici della Willys Jeep Station Wagon che era stata introdotta qualche anno prima, precisamente nel 1946. Era il periodo del pieno dopoguerra, e questo fu un modello che in Europa riscosse poco successo, ma che all’estero fece maturare grandi risultati.

Pensate che rimase in produzione per oltre trent’anni, un periodo di tempo davvero notevole. Nel 1963 ne nacque una versione leggermente differente negli USA, la Jeep Wagoneer, che era fortemente ispirata al modello originale. Il SUV in questione è ovviamente molto diverso da quelli che conosciamo oggi, ma nelle forme qualche dettaglio simile c’è. Infatti, si nota l’altezza da terra più elevata, così come gli importanti spazi interni che fanno una certa differenza per chi cerca comfort e comodità di guida.

La Jeep è dunque la “responsabile” della nascita dei crossover, che in passato erano più noti come fuoristrada. All’epoca, queste vetture avevano molto meno successo ed erano acquistate da chi aveva delle reali esigenze di solcare i fondi più complicati, cosa che oggi non è così importante. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Five Minute Tour and More“, potete farvi un’idea delle sue forme.