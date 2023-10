La Ferrari elettrica arriverà nel 2025, ed ora c’è grande curiosità dopo le parole di Benedetto Vigna. Ecco come sarà l’auto.

In Ferrari l’elettrificazione è arrivata da tempo, dal momento che la prima auto ibrida debuttò nel 2013 con il modello LaFerrari. All’epoca, si trattava di una super novità, ma che con i complessi sistemi Full Hybrid di oggi non aveva nulla a che fare. Infatti, era equipaggiata da un rudimentale, ma all’avanguardia per l’epoca, sistema HY-KERS che derivava dalla F1, ma in pochi anni la tecnologia è cresciuta tantissimo.

Pochi mesi fa è stata svelata la SF90 Stradale XX, ovvero un modello che tocca i 1.030 cavalli di potenza massima grazie ad un motore V8 biturbo ed all’ausilio di tre motori elettrici. Questo gioiello conta sul Plug-In Hybrid, e fu proprio la SF90 Stradale originale, nata nel 2019, a diventare la prima Rossa di serie a contare su questo concetto.

La Ferrari continua a crescere ed innovare, ed ora non si parla d’altro che di ciò che accadrà tra poco più di un anno. Il 2025 sarà l’anno in cui debutterà la prima Rossa elettrica al 100%, che di certo non verrà vista bene da molti appassionati. Diamo un’occhiata alle ultime novità.

Ferrari, Benedetto Vigna parla della Ferrari elettrica

Nel primo trimestre del 2025 farà il proprio debutto la prima Ferrari elettrica della storia, che conferma la netta sterzata del Cavallino verso la mobilità sostenibile. Rispetto al passato, la casa di Maranello ha cambiato visione e si sta adattando al mercato, come dimostrato dalla realizzazione del SUV Purosangue.

Mai e poi mai, sotto la gestione di un presidente come Luca Cordero di Montezemolo, avremmo visto un crossover marchiato Ferrari, così come di una Rossa ad emissioni zero. Qualche tempo fa, lo stesso manager bolognese ha detto che al solo pensiero di una vettura del Cavallino a batteria rischia di sentirsi male. Parole, quelle di Montezemolo, che hanno trovato subito il favore di tanti appassionati, che faticano ad abituarsi a questa idea.

Secondo ciò che si apprende, a Maranello è in costruzione una struttura che sarà pronta per giugno 2024, che si occuperà proprio di auto elettriche. Va sottolineato che la Rossa EV verrà prodotta interamente nel modenese, e non si appoggerà su ditte esterne. A tal proposito, l’amministratore delegato, Benedetto Vigna, si è detto entusiasta di questo nuovo modello che presto sarà svelato.

Ecco le sue parole sulla Rossa ad emissioni zero a “Bloomberg Television“: “Cosa ne penso? Mi piace molto e sono felice, non potete sapere cosa ho nella mia memoria. Nella nostra fabbrica c’è grande entusiasmo, molta energia ed ingegnosità. Nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, tutti quanti sono impegnati al massimo per realizzare questo progetto“.

Vigna è molto orgoglio del fatto che il Cavallino avrà presto un modello a batteria, e ci ha tenuto a ribadire che sarà una vettura speciale e diversa dalla concorrenza, nel pieno stile di questo costruttore che da sempre fa sognare i fan: “Sarà qualcosa di veramente unico, sarà un’unica, vera Ferrari“.