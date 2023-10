Ferrari, Elkann ha tentato il tutto per tutto: incontro segretissimo con Hamilton

Il Presidente della Ferrari, John Elkann, ha un sogno nel cassetto. Il suo tentativo di portare Lewis Hamilton in Ferrari significa solo una cosa.

La Scuderia modenese ha provato a convincere il sette volte iridato, Lewis Hamilton, a sposare la causa in Rosso. L’indiscrezione lanciata dal Daily Mail, durante l’estate 2003, non si è rivelata essere una fake news. Elkann si incontrò con l’anglocaraibico per proporgli una cifra monstre per il trasferimento del secondo. Lewis Hamilton, in gran segreto, si è incontrato in un ristorante con il nipote dell’Avvocato.

L’obiettivo di convincere il fenomeno di Stevenage non è andato in porto. La questione si è sgonfiata con le smentite di rito. Lewis ha scelto di rimanere in Mercedes e non avrebbe avuto troppo senso ammettere un contatto con i rivali della Ferrari. I due team, tra l’altro, nel 2023 si stanno contendendo il secondo posto in graduatoria costruttori, dietro l’inarrivabile Red Bull Racing.

In Ferrari vi sarebbe la chiara esigenza di un campione del mondo. Quindi, nonostante il tentativo non si sia concretizzato, la voglia di cambiare il roster non sarebbe mancata. L’esperienza di Hamilton farà sempre gola a tanti che, senza mezzi termini, rappresenta il meglio del meglio, al pari di Verstappen e Alonso. Se l’olandese, fresco di terzo riconoscimento iridato, sembra inarrivabile, il discorso cambia per Hamilton.

Fernando ha già avuto il suo periodo splendente a Maranello, sebbene non sia coinciso con un doppio sigillo mondiale che avrebbe meritato, ma Lewis avrebbe creato un panico mediatico unico. Il #44 è l’unico pilota al mondo ad essere arrivato in tripla cifra in F1. In Mercedes non ha trovato, nelle ultime due annate, il successo ma gli è mancato anche a causa di un mezzo all’altezza del suo talento.

Ferrari, cena segreta tra Hamilton ed Elkann

Lewis Hamilton è tra i piloti più forti di tutti i tempi. Ha scelto di rimanere nell’ambiente che lo ha reso grande, nonostante il momento di difficoltà . Per fare un parallelismo con la MotoGP, in piena crisi tecnica, non ha cercato di saltare sul sedile più forte del lotto come Marc Marquez. La Mercedes ha conquistato una sola vittoria nelle ultime due annate con George Russell in Brasile.

Non è andata molto meglio alla Ferrari che dopo un inizio promettente nel 2022 non ha più dato seguito all’exploit. Verstappen ha stradominato la scena. Molte leggende del passato, ad eccezione di Senna, si sono lasciati ammaliare dal fascino della Ferrari. Lewis si è voluto confrontare con il numero 1 attuale del Cavallino e ha scelto di declinare la proposta.

Toto Wolff, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato di una cena segreta avuto dal suo pilota di punta. “Tempo fa mi disse: ‘Ho visto John Elkann a cena, ma sappi che non vado da nessuna parte’ – ha spiegato Wolff – Quando avete scritto di un discorso in atto tra lui e la Ferrari mi ha avvisato: ‘Toto, non sto portando avanti nessuna trattativa con loro’“.

Hamilton è stato razionale e ha scelto per proseguire la sua avventura con Mercedes per altre due annate. Ora vi sarebbe da chiedere scusa a coloro che parlarono subito di fake news, ma questo è un’altra storia.