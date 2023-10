Perché Marquez è andato in Ducati? Il manager italiano ha una sua teoria

Marc Marquez ha lasciato la Honda in direzione Ducati, e secondo un grande personaggio del paddock, lo ha fatto per un chiaro motivo.

La MotoGP è stata scossa nel corso di questa settimana dalla notizia del secolo, ovvero dall’addio di Marc Marquez alla Honda. C’è da dire che non si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dal momento che il malcontento del nativo di Cervera era marcato da tanto tempo per la poca competitività della RC213V, ma fa sempre un certo effetto veder terminare un matrimonio tanto lungo quanto ricco di successi.

In questi 11 anni di amore, Marc ha portato a casa 59 vittorie in MotoGP e ben 6 mondiali piloti con la Honda, dei numeri spaventosi e che fanno ben capire quanto sia stato forte questo tandem. Tra il 2013 ed il 2019, lo spagnolo è stato imbattibile, e non ha vinto il titolo solamente nel 2015 a causa delle troppe cadute che lo hanno tagliato fuori sin da subito dalla corsa al mondiale.

Dopo le durissime critiche che ha subito per quanto accaduto con Valentino Rossi ed Jorge Lorenzo, qualcun’altro sarebbe potuto crollare dal punto di vista mentale, ma Marquez ha messo in fila quattro mondiali, distruggendo la concorrenza e dimostrando di essere il più forte di tutti. Dopo gli ultimi, terribili anni con la Honda, alla guida della Ducati del Gresini Racing potrebbe tornare a dominare la scena, o almeno ad ambire ad essere un protagonista fisso, cosa che non gli accade da ormai troppo tempo.

Marquez, Livio Suppo ha le idee chiare sulla sua mossa

L’addio di Marc Marquez alla Honda è stato un duro colpo per i giapponesi, mentre per il nativo di Cervera può significare il rilancio tanto desiderato. Al momento, non è ancora arrivato l’annuncio dell’accordo con il Gresini Racing, che comunque dovrebbe avere una durata di massimo un anno, nel quale dimostrare ciò che ancora vale.

In seguito, per il 2025 potrebbero aprirsi scenari interessanti, e sono in molti coloro che sono convinti che Marc potrebbe subito puntare ad una moto ufficiale. L’opzione più probabile è quella di puntare alla KTM, con un Jack Miller che sin qui è stato molto deludente e che ha ancora un anno di contratto.

Più complicata l’idea di potersi conquistare un posto su una Ducati factory, mentre qualcuno non esclude un ritorno in Honda. Nelle ultime ore, Livio Suppo, in un’intervista riportata da “MotoSan“, ha spiegato il motivo per il quale Marquez avrebbe lasciato la Honda, una scelta coraggiosa ma che ha un suo senso.

Ecco le sue parole sulla scelta di Marc e sul suo futuro: “Dal mio punto di vista, vuole dimostrare che è ancora competitivo per poi tornare sul mercato. Il problema è che in molti già si lamentano della troppa superiorità della Ducati, ed il prossimo anno il gap potrebbe essere ancora più evidente. Tuttavia, credo che l’interesse per il campionato aumenterà, perché si potrà capire se i piloti che guidano la Ducati sono davvero così forti o se Marc riuscirà a batterli“.