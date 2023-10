MotoGP, Martin avvisa la Ducati: parole che spaventano Bagnaia

Jorge Martin è l’uomo più in forma della MotoGP, ed ora punta a superare Pecco Bagnaia nel mondiale. Ecco le sue parole.

La MotoGP entra nel rush finale, con una battaglia mondiale che si è fatta davvero entusiasmante. Jorge Martin è ormai staccato di soli 3 punti da Pecco Bagnaia, il quale ha fatto davvero di tutto per riaprire un campionato che sembrava chiuso. Il terribile incidente di Barcellona lo ha portato a perdere molti punti in classifica, ed ora i due sono praticamente appaiati.

Il rendimento dello spagnolo nelle ultime tre gare è stato da vero e proprio rullo compressore. Infatti, ha vinto tutte le Sprint Race corse a Misano, India e Motegi, per conquistare anche due successi alla domenica ed il secondo posto sulla pista nei pressi di Nuova Delhi. Il campione del mondo della MotoGP, invece, non è più salito sul gradino più alto del podio che gli manca dall’Austria, in un mese di settembre che è stato pessimo.

Pecco paga e non poco i ritiri di Barcellona ed India, ed in quest’ultimo caso, potrebbe essersi giocato buona fetta nel mondiale, nel caso in cui mancasse una reazione nelle ultime gare. Il campione in carica è infatti caduto mentre era secondo, con la possibilità di aumentare il margine su Martin che in quel momento era terzo ed anche in difficoltà fisica.

Invece, Bagnaia è finito per le terre perdendo tantissimo terreno, ed in Giappone non ha mai avuto il ritmo per contrastare il rivale. La situazione si è fatta critica perché, come ha sottolineato anche Marc Marquez, Pecco è chiamato a vincere per forza avendo in mano la Ducati ufficiale, mentre Martin è già andato oltre a quello che ci si aspettava da lui.

A questo punto, si apre la questione degli ordini di squadra, che potrebbero giocare un ruolo determinante. Per il bene dello spettacolo, ci auguriamo che la Ducati lasci correre liberamente i piloti, anche perché, comunque vada, un rider della casa di Borgo Panigale porterà senza dubbi il titolo a casa.

MotoGP, Martin annuncia che non rispetterà ordini di team

Vincere il titolo della MotoGP sarebbe un sogno ad occhi aperti per Jorge Martin, che sarebbe il primo a trionfare nel mondiale su una moto privata. L’ultimo a farlo è stato Valentino Rossi nel 2001, ma all’epoca la top class si chiamava ancora 500, e con il regolamento odierno, non è mai accaduta una cosa simile.

In un’intervista concessa a “La Vanguardia“, Martin ha fatto capire che non rispetterà eventuali ordini di squadra, e che si augura che la Ducati lascerà gara libera ai suoi piloti. La MotoGP si prepara per un finale di stagione palpitante, e c’è la sensazione che tutto si deciderà nel gran finale di Valencia.

Ecco le sue parole: “Se potrò lottare con Bagnaia senza condizionamenti esterni? Questo lo scopriremo solamente il giorno in cui rischieremo tutto per una o due gare, nelle quali avremo entrambi la possibilità di competere per il titolo mondiale. Ho fiducia nel fatto che la Ducati ha investito molto in me“.

Jorge ha poi aggiunto: “Credo che mi daranno le stesse condizioni di Bagnaia per competere per il titolo mondiale, e se la Ducati mi dicesse qualcosa, non ascoltare. Lo scorso anno, quando lui si giocava il titolo, dovevamo stare attenti con lui se volevamo superarlo, ma ciò non accadrà di certo quest’anno“.

Martin ha poi detto che continua a perseguire il sogno di diventare presto un pilota factory della casa di Borgo Panigale: “Il mio obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile il team ufficiale della Ducati, i risultati parlano da soli e mi auguro che loro apprezzino quello che sto facendo“.