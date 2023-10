Qual è la differenza tra pullman e autobus? Risposta sorprendente

Al contrario di quanto si possa pensare, pullman ed autobus sono due universi differenti. Ecco in cosa differiscono i mezzi.

Prima di tutto, è bene definire con esattezza cosa sia un autobus. Si tratta di un mezzo che può essere sia pubblico che turistico, ed è ovviamente adibito al trasporto delle persone ed anche dei loro bagagli e di ciò che portano con loro. In questi giorni, è stata fatta confusione riguardo alla terminologia, purtroppo, in merito ad una tragedia nazionale che stiamo vivendo.

Infatti, a Mestre c’è stato un terribile incidente che ha visto protagonista un pullman, che è caduto da un cavalcavia provocando la morte di 21 persone. Su alcuni media, tuttavia, si è letto che si trattava di un autobus, ma è corretto specificare che tra i due tipi di mezzi di trasporto ci sono delle differenze, che ora andremo a scoprire.

Autobus, ecco cosa c’è di diverso dal pullman

Dopo aver parlato della definizione di cosa sia un autobus, è giusto parlare del mezzo di trasporto con il quale viene spesso confuso. Quello appena citato è un mezzo impiegato su linee urbane regolari e periurbane, ed è dotato di un numero limitato di posti a sedere.

Invece, il pullman è impiegato su linee regolari di media e lunga percorrenza, che ha molti posti a sedere a disposizione di chi vi sale. Per farvi capire meglio la differenza, se vi dovete spostare da Roma a Milano userete un pullman, mentre l’autobus sarà più utile per raggiungere il centro della vostra città verso la periferia o in qualsiasi altri luogo. Inoltre, c’è anche il pullman turistico, che è utilizzato su linee non regolari, ovvero preso in gestione da qualche gruppo di turisti che lo affittano e si spostano per le loro gite o per le vacanze in generale.