Quale dura di più il motore diesel o quello benzina? Si svela il grande dubbio

Il motore termico ha sempre vissuto sulla sfida tra diesel e benzina, ed oggi vi parleremo di quello che dura di più tra i due.

Il mondo delle quattro ruote sta vivendo una fase di grandi cambiamenti, con il motore termico che sembra destinato a sparire. Infatti, l’elettrico sta pian piano prendendo piede, con i numeri sulle vendite che sono in crescita, anche se in Italia le cose vanno diversamente, e si continua a preferire il propulsore a scoppio.

Per quello che riguarda la combustione, la scelta è sempre stata tra motore a benzina ed a gasolio, ed oggi vi andremo a parlare di un qualcosa che interesserà a tutti coloro che stanno per acquistare un’auto. Se ve lo siete mai chiesti, oggi avrete finalmente la risposta alla domanda del secolo: dura di più un propulsore a benzina o diesel? Scopriamolo insieme.

Motore, ecco chi vince la sfida tra diesel e benzina

La sfida tra il motore diesel e benzina è molto nota, ed è sempre vissuta in base a determinati fattori che portano alla scelta dell’uno piuttosto che dell’altro. C’è chi preferisce percorrere distanze lunghe risparmiando carburante e sceglie il diesel, ma anche chi predilige la prestazione pura e si regala una vettura a benzina ed iniezione diretta.

Per quello che riguarda i consumi, il diesel vince senza alcun dubbio, visto che si può risparmiare molto carburante con questo tipo di motore. Inoltre, il prezzo alla pompa è sempre più basso rispetto alla benzina, anche se oggi entrambi costano cifre folli. Tuttavia, la benzina mantiene due vantaggi non da poco, ed uno di essi è legato a delle performance che sono più elevate, ma anche per quanto riguarda l’impatto ambientale.

Al giorno d’oggi, i motori diesel sono fortemente limitati per via delle emissioni, con una vera e propria guerra che è stata scatenata contro tale tecnologia dopo lo scandalo del dieselgate in casa Volkswagen di qualche anno fa. Tuttavia, la risposta alla domanda relativa alla maggior durata vede trionfare il propulsore a gasolio, ed anche di parecchio.

Secondo quanto riportato da “Rattiauto.it“, i motori a gasolio durano in media 400-500 mila km, mentre quelli a benzina si fermano in media a 300 mila km. Quelli a gasolio, quando le cilindrate sono più basse, si attestano attorno ai 200.000 km, ma in generale, vengono considerati più affidabili e longevi rispetto a quelli a benzina, anche se oggi, rispetto al passato, la differenza si è attenuata molto.