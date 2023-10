Quanta benzina serve per accendere un motore? Il dato vi sconvolgerà

La benzina è il combustibile più usato al mondo, ed oggi vedremo quanta ne serve per accendere un motore. Ecco il dato.

Il combustibile più utilizzato al mondo per le nostre auto è la benzina, che alimenta il motore e permette di effettuare i nostri spostamenti. Contro i propulsori a combustione, tuttavia, è in atto una vera e propria guerra da parte dell’Unione Europea, che a partire dal primo di gennaio del 2035 ne metterà al bando la produzione e la vendita, affidando tutto all’elettrico ed alle nuove tecnologie.

Al momento, immaginare un mondo privo di motori termici ci riesce molto difficile, considerando che le auto elettriche sono ancora presenti in numero molto ristretto. Visto che la benzina continua a dominare la scena mondiale, oggi vi toglieremo una curiosità, che può essere molto utile nel caso in cui vi trovaste in situazioni di emergenza. Ecco cosa dovete sapere sul vostro motore.

Motore, ecco quanta benzina serve per accenderlo

Se vi siete mai chiesti quanta benzina serva per accendere un motore, siamo sicuri che resterete molto sorpresi dalla risposta. Infatti, come riportata da “Sermetra.it“, sono sufficienti appena 15 grammi di benzina per permettere al nostro propulsore di mettersi in moto, ma è chiaro che dopo ciò si potrà fare pochissima strada.

Un qualcosa del genere può essere utile se si è in possesso di un’auto Full Hybrid, anche se, di solito, esse sono in grado di accendersi e di procedere a bassa velocità con la sola potenza dell’elettrico. Tuttavia, un motore necessita di pochissima benzina per accendersi, ma è sempre bene non lasciare mai il serbatoio quasi a secco, perché procedere con poco carburante può comprometterne sia le prestazioni che la durata. Tra qualche anno, quando le vetture saranno tutte elettriche (almeno secondo quello che sembra essere lo scenario che si sta delineando), questo problema non ci sarà più.