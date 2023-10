MotoGP, la Yamaha “chiama” Valentino Rossi: è addio alla Ducati?

La MotoGP vive ore molto intense riguardo al futuro di team e piloti, ed ora emerge una notizia molto importante per Valentino Rossi.

Settimana di pausa dalle piste per la MotoGP, che tra pochi giorni sarà impegnata in Indonesia, dove proseguirà la sfida tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin. La Ducati è ad un passo dalla conquista del quarto mondiale costruttori consecutivo, a conferma di un dominio che è sempre più netto.

La MotoGP attuale ha bisogno di una scossa, di una nuova rivalità che dia vita alla competizione, ed il passaggio di Marc Marquez in Ducati può fare la differenza. Nel frattempo, si torna a parlare di Valentino Rossi, che è stato tirato in ballo dal suo ex team per le moto delle squadre satelliti.

MotoGP, Lin Jarvis vuole il team di Valentino Rossi

La MotoGP attuale è del tutto assoggetata al dominio della Ducati, che è imprendibile in pista e che ha anche il più alto numero di moto in pista. Ci sono ben otto Desmosedici in azione al momento, ed anche nel 2024 non cambierà nulla, mentre qualcosa si potrebbe muovere in chiave 2025. Infatti, una delle squadre della casa di Borgo Panigale si potrebbe legare alla concorrenza, anche se non c’è ancora nulla di deciso.

Stiamo parlando del Mooney VR46 Racing Team, la squadra di Valentino Rossi che ha ancora un anno di contratto con la Ducati, che verrà pienamente rispettato. Tuttavia, il grande capo del team Yamaha, ovvero Lin Jarvis, continua a corteggiare il suo ex pilota, dimostrandosi un grande apprezzatore del suo team.

La Yamaha è l’unica che ha soltanto le due moto ufficiali in pista dopo l’addio della RNF, che si è legata ad Aprilia in questo 2023, ed chiaro che per competere ci vogliano più mezzi impegnati. Jarvis è motivato a contattare più squadre, ma come dichiarato a “Speedweek.com“, quella di Valentino Rossi sarebbe la preferita.

Ecco le sue parole: “Faremo del nostro meglio per riuscire ad ottenere un team satellite in vista della stagione 2025. Al momento, non posso dire di essere certo che lo avremo, ma presupponiamo che dovremmo essere in grado di avere una squadra satellite. Prima dobbiamo riuscire a migliorare il nostro pacchetto tecnico, occorre sviluppare e riuscire a costruire una moto che sia competitiva“.

Il grande boss vorrebbe una partnership con il team di Valentino Rossi: “La nostra preferenza è sicuramente la VR46, ma allo stesso tempo occorre essere preparati anche ad un rifiuto ed al fatto che questo piano possa non essere attuato. In quel caso, dovremmo cercare delle alternative, delle soluzioni che possano comunque essere considerate valide. Vogliamo avere di nuovo quattro moto in campo nel 2025, questo è sempre stato il nostro numero preferito“.

Jarvis ha poi annunciato che la Yamaha è pronta fare un tentativo con tutti i team privati attualmente in azione in MotoGP: “Dal nostro punto di vista, prenderemo in considerazione tutte le squadre interessate e disponibili. Noi cercheremo tutte le sei squadre satelliti che sono in pista in questo momento, e vedremo cosa ne verrà fuori“.