Pneumatici, quali sono i migliori provenienti dalla Cina? Ecco la classifica

Gli pneumatici sono un elemento fondamentale per le nostre auto, per tanti motivi. Ecco quali sono i migliori dalla Cina.

Tra le tante caratteristiche fondamentali delle nostre auto, trovano spazio senza dubbio gli pneumatici, senza i quali sarebbe impossibile far circolare il veicolo. Al giorno d’oggi, la tecnologia domina la scena, e le gomme più moderne sono sempre più performanti e resistenti, ma è chiaro che i prezzi siano saliti a dismisura.

Acquistare pneumatici Continental o Michelin, ma anche provenienti da altre marche molto note, è diventato un problema non da poco, visto che si rischia di spendere delle cifre esagerate. Proprio per questo, è bene parlare di alcuni marchi cinesi, che come in ogni altra cosa proveniente dal paese del Dragone, riescono ad offrire sempre delle occasioni clamorose.

Il vantaggio principale delle gomme Made in China è proprio legato al risparmio economico, ma c’è da dire che sul fronte della qualità ci sono stati diversi passi in avanti. Tuttavia, non è ancora facile trovarle in giro per il nostro paese, ed è per questo che è molto più consigliato acquistarle online, anche se dovete assicurarvi di prendere delle gomme certificate e che non vi diano problemi di sicurezza.

Pneumatici, ecco le 8 marche cinesi migliori in assoluto

Sul sito web “dstyres.it” è apparsa una classificazione molto interessante che è relativa ai migliori marchi cinesi di pneumatici. Tutti questi brand forniscono prodotti sul mercato europeo, anche se c’è da dire che i voti che sono stati dati non sono di certo esaltanti.

Considerando che essi sono stati dati su una scala che va da 1 a 10, al primo posto c’è la Triangle che ha preso 6 su 10. Al secondo posto troviamo la Saulin a quota 5.8, seguita, a 5.3, dalla Goodride che ha così completato questo podio, ripetendo che le valutazioni non sono di certo strepitose.

Quarta posizione per la Westlake con 4.7, davanti al 4.3 che è stato preso dalla Wanli. Agli ultimi tre posti troviamo la Maxxis con 4.4, la Infinity con 4.1 e la Kenda che è ultima con votazione di 4.0 su 10. In sostanza, gli pneumatici cinesi non entusiasmano almeno per il momento, anche se occorrerebbe provarli in prima persona per dare un giudizio definitivo. Di certo, in un periodo come questo che è dominato dai rincari, possono essere una bella soluzione per trovare un minimo di risparmio, senza però mettere a rischio la nostra sicurezza che è sempre la prima cosa da preservare.