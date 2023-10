Fino a che età si può guidare un autobus? Non è come si potrebbe pensare

L’autobus è uno dei mezzi di trasporti più comuni, ed ora vedremo sino a quando è possibile mettersi ai suoi comandi.

Tra i mezzi di trasporto più utilizzati al mondo rientrano senza dubbio gli autobus, di cui in questi giorni, purtroppo, si parla ed anche parecchio. A Mestre, vicino Venezia, è avvenuta una vera e propria catastrofe. Un bus si è ribaltato ed è caduto da un cavalcavia, provocando la morte di almeno 21 persone, in una sciagura che di certo non verrà dimenticata.

Al momento, stabilire una causa della tragedia è molto difficile, ed il tutto è accaduto su un cavalcavia della Vempa. Secondo la prefettura, tra le 21 vittime ci sarebbero anche 2 bambini, con ben 15 feriti, di cui alcuni in modo molto serio e che starebbero, in questo momento, ancora lottando per la loro sopravvivenza.

Tra le prime ipotesi si era formulata l’idea che l’autobus potesse aver preso fuoco ancor prima di precipitare, ma per il momento, tutto ciò pare essere stato scartato. Alcune fonti parlano di un malore dell’autista che potrebbe aver innescato il disastro, ma ripetiamo che è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni.

Mettersi al volante di un veicolo di questo tipo è sempre complesso, ed è per questo che ci sono delle regole ben precise da rispettare. Ora, andremo vedere fino a che età si può guidare un pullman, e sappiate già da ora che c’è un limite oltre il quale non si può andare ad oggi.

Autobus, ecco fino a che età lo si può guidare

Per quello che riguarda la patente che abilita alla guida di un autobus, sappiate che non può essere rinnovata liberamente. Infatti, questi mezzi si possono guidare sino ai 65 anni di età, mentre, sino a pochi anni fa, il limite era 60 anni. Tuttavia, mediante una visita specialistica ed il rilascio di un certificato medico specifico, il limite si può alzare anche fino a 70 anni, ma non si può mai andare oltre questa età per condurre un mezzo così pesante. Va detto che dopo i 60 anni la visita per il rinnovo va effettuata ogni anno.

Lo stesso vale per autoarticolati ed autotreni, con massa superiore alle 20 tonnellate. Si tratta di una differenza ben marcata con l’auto, dal momento che per guidare la nostra macchina non ci sono limiti. Nel caso del mezzo con cui ci spostiamo tutti i giorni, basta rinnovarla ogni due anni dopo gli 80 anni, ma se si viene considerati idonei dopo le visite mediche, non ci sono limiti di età e si può guidare per sempre.

Tuttavia, va ricordato che l’autista dell’autobus di Mestre, ovvero Alberto Rizzotto, aveva solo 40 anni, e dunque, non c’entra nulla la sua età con quanto accaduto. Come detto in precedenza, tra le cause potrebbe esserci stato un malore, che poteva colpire chiunque e che è andato a colpire la persona più sbagliata che si trovava all’interno di questo mezzo pesante. La speranza è che il bilancio delle vittime non salga ancora e che tutti i feriti possano tornare presto a casa, dopo una sciagura che comunque li segnerà a vita.