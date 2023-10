Leclerc, beffa clamorosa a Losail: Charles cova una speranza per la gara

Charles Leclerc non è andato oltre un mesto tredicesimo posto nella Sprint Race, con una Ferrari in crisi di gomma. Ecco le sue parole.

Un week-end terribile quello che ha vissuto la Ferrari in Qatar, dove si è disputata la quarta Sprint Race stagionale. Nel sabato di Losail Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno chiuso al sesto ed al 13esimo posto, e per la prima volta quest’anno, hanno chiuso fuori dal podio nella “garetta” che anticipa il GP domenicale.

Sin dalla qualifica del venerdì, le Rosse hanno palesato i soliti problemi nel centrare la giusta finestra di utilizzo, con la zona anteriore della monoposto troppo instabile. A complicare la vita il difficile comportamento della SF-23 con il vento, che la rende ancor più instabile nei curvoni veloci ed in appoggio.

Nella Sprint, inoltre, sia Sainz che Leclerc si sono schierati con la gomma Soft, sperando in un degrado che non fosse così tanto elevato come si è poi rivelato. Sainz e Leclerc sono crollati dopo pochi giri, e questo errore ha pesato e non poco. Entrambi hanno chiuso alle spalle di Lewis Hamilton, che partiva dodicesimo e che è giunto quinto.

Ciò significa che la Scuderia modenese è ora a -26 punti dalla Mercedes nella lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori, con il serio rischio di perdere molto altro terreno alla domenica. Infatti, le frecce nere partiranno dal secondo e dal terzo posto, mentre le Ferrari si schiereranno quinta e dodicesima.

A far ancor più male al Cavallino è la resurrezione della McLaren, che ha vinto con Oscar Piastri. La MCL60 era una delle peggiori auto della griglia ad inizio anno, ma gli sviluppi portati in Austria hanno ribaltato la situazione, ed ora è senza dubbi la monoposto che più si avvicina all’inarrivabile Red Bull. A Maranello, di lavoro da fare, ce ne sarà tantissimo. Il monegasco è stato anche penalizzato per eccesso di track limits, crollando dall’ottavo al 13esimo posto

Leclerc, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono dati battaglia durante la Sprint Race del Qatar, con lo spagnolo che ha resistito lottando sino in fondo con il proprio compagno di squadra. La delusione dei piloti era evidente a fine gara, con una monoposto che non ha mai risposto correttamente in questi giorni, ed anche per la domenica ci sarà molto da soffrire.

Al termine della Sprint Race, il monegasco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di “SKY Sport F1“, difendendo però la scelta di gomma del Cavallino, che ha optato per la Soft: “La scelta della gomma è un qualcosa che abbiamo analizzato a lungo. Vediamo come andrà in gara, credo di aver fatto la cosa giusta“.

Leclerc si riferisce al fatto che in gara non dovrebbe essere usata la gomma Soft, il che significa che avrà una Media in più da utilizzare e sfruttare. Sarà importante gestire bene una strategia da almeno due soste, con la Dura che avrà una sua rilevanza importante. Il monegasco dovrà faticare per giocarsela con i migliori.