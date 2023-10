La “nuova” FIAT Uno è una Panda più muscolosa: c’è anche in versione SUV

La FIAT Uno è un modello molto famoso, che recentemente è stato “rinnovato”. Ecco le sue forme e la sua curiosa storia.

In casa FIAT sono stati prodotti tanti modelli che hanno reso il marchio famoso in tutto il mondo, e tra di loro c’è la Uno. Il modello originale fu prodotto dal 1983 al 1995, ma oggi ci distaccheremo da quella creatura, andandovi a parlare di un’auto che ha solamente lo stesso nome.

La FIAT ha un mercato molto importante nel Sud America, e tante vetture vengono vendute da quelle parti, tra cui il SUV Fastback che è re delle vendite. Per chi non lo sapesse, dal 2010 in avanti è stata prodotta una nuova Uno, che si è fatta notare per alcune somiglianze con la Panda che tutti conosciamo oggi.

FIAT, ecco la moderna Uno che ricorda la Panda

Dal 2010 al 2021, la FIAT ha prodotto un nuovo modello della Uno, e come potete vedere da questa immagine, c’è una clamorosa somiglianza con la moderna Panda. Ovviamente, facciamo riferimento alla Panda attualmente in commercio e non il B-SUV che arriverà nel 2024 e che ne rivoluzionerà forme e design.

Riflettendo sul nome Uno, così famoso e storico per i fan della casa di Torino, a molti di voi sfuggirà l’esistenza di questo modello così moderno, e la spiegazione è semplice. La FIAT Uno è stata realizzata solamente per il mercato sudamericano, sul quale la casa piemontese punta moltissimo e per il quale realizza sempre auto differenti rispetto a quelle che si vedono in Europa.

La sua presentazione avvenne il 5 di maggio del 2010, ed è stata ribattezza subito Novo Uno, ed è disponibile sia in versione da 3 che da 5 porte. Dal punto di vista del telaio, non ha nulla in comune con il modello originale del 1983, ma non c’è da stupirsi visto lo spazio temporale che le separa.

Tuttavia, la sua base è inedita ed è costruita sul telaio della Panda del 2003, mentre sul piano stilistico ha anticipato la terza generazione della stessa Panda. Dunque, la citycar più amata dagli italiani non ha dato ispirazione per la Uno, ma è stata la Uno stessa ad anticiparne le forme.

Inoltre, sulla nuova Uno ci sono altre somiglianze stilistiche con alcuni modelli. La mascherina anteriore ricorda la prima Panda del 1983, quella che fu disegnata da Giorgetto Giugiaro, con una lunghezza di 3,77 metri e che gli permette di collocarsi nell’attuale Segmento B, sopra alla Palio.

Per ciò che riguarda i motori, c’è un 1.0 ed un 1.4 EVO, che possono funzionare entrambi sia a benzina che ad etanolo. Quest’ultimo è molto utilizzato in Brasile, e tutte le vetture della casa di Torino che vengono commercializzate da quelle parti vengono predisposte al suo sfruttamento.

Inoltre, pochi mesi dopo l’uscita del modello base è stata presentata anche la versione Sporting, con una potenza massima di 85 cavalli. Dunque, ora siete a conoscenza di un nuovo modello davvero poco noto al grande pubblico, e presto vi racconteremo altre storie simili di vetture sparse in giro per il mondo.