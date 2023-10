L’Alfa Romeo prepara un nuovo gioiello elettrico? I fan non ci credono

In casa Alfa Romeo si pensa a realizzare altre supercar, ed ora c’è un’idea che divide i fan. Ecco a cosa si lavora.

Il marchio Alfa Romeo è uno dei più in forma del momento, con vendite in costante crescita nel corso degli ultimi mesi. A fare la differenza ci ha pensato il SUV Tonale, introdotto nel febbraio del 2022, e che è stata anche la prima auto della casa di Arese a montare un sistema ibrido.

In questi ultimi mesi, l’Alfa Romeo ha attirato l’attenzione di tutti per via del lancio della 33 Stradale, la supercar da un milione di euro con forme da sogno. Al momento, pare si stia già pensando ad una nuova vettura ad alte prestazioni, e le sue forme fanno già sognare gli appassionati.

Alfa Romeo, ora si pensa ad una Spider elettrica

Ormai è chiaro che l’Alfa Romeo ha intenzione di realizzare un certo numero di auto fuoriserie, ovvero di supercar separate nettamente dalla produzione di serie. Ad iniziare questo percorso è stata la splendida 33 Stradale, la nuovissima vettura ad alte prestazioni che costa un milione di euro, e che è stata realizzata sia con il motore a benzina, un V6 3,0 litri, ed anche full electric.

In queste settimane, si è parlato di una seconda fuoriserie, che dovrebbe essere Spider. Ora ci sono novità interessanti da questo punto di vista, come ha riportato “Autocar“, che ha anche realizzato un render che abbiamo postato in basso, nel video pubblicato dal canale YouTube “Rons Rides“.

Secondo la nota rivista, l’Alfa Romeo potrebbe costruire una Spider elettrica, che nelle forme possa ricordare la 4C. Il richiamo potrebbe avvenire anche nel nome, visto che si pensa ad una denominazione come “4E”. Ovviamente, la lettera sta ad indicare il fatto che sarà spinta da un motore ad emissioni zero, ma al momento si sa poco altro.

Tuttavia, negli ultimi giorni è emersa una notizia interessante, che riguarda il motore V6 da 2,9 litri di derivazione Ferrari. Il CEO del marchio del Biscione, ovvero Jean-Philippe Imparato, ha dichiarato che questo motore resisterà anche all’Euro 7, potendo continuare a circolare per molti altri anni.

Secondo quello che sappiamo però, l’Alfa ha intenzione di elettrificare tutta la sua gamma a partire dal 2026, ed allora la domanda sorge spontanea: quale vettura userà il V6? Gli indizi portano a pensare ad una supercar, anche perché la potenza è di oltre 500 cavalli, e presto ne sapremo di più in merito.