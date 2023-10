FIAT, può tornare la punto? Le sue forme sono rivoluzionarie

La FIAT Punto è uno dei modelli più amati e di maggior successo della casa di Torino, ed ora emergono delle immagini clamorose.

Tra i modelli più famosi e di più grande successo di casa FIAT non può mancare la Punto, che per quasi trent’anni è stata in produzione facendo innamorare gli italiani. Il modello che fu lanciato nel 2005, detto Grande Punto, ha guidato la rinascita della casa di Torino sotto la gestione di Sergio Marchionne, assieme alla piccola 500.

In seguito, ne sono arrivate altre due versioni, con la produzione che si è fermata soltanto nel 2018. Secondo alcune fonti, la FIAT potrebbe pensare seriamente al ritorno della Punto in chiave futura, ed oggi vi mostreremo alcune immagini notevoli che provano ad immaginare le forme di questo modello.

FIAT, ecco alcune idee per la Punto del futuro

La FIAT sta iniziando una nuova fase di produzione dei propri veicoli, e con la Panda del 2024 il design cambierà del tutto. In questo periodo, tanti nomi storici sono tornati utili per modelli nuovi, come accaduto per la 600 e come avverrà anche per la nuova Multipla, che è attesa al debutto attorno al 2025.

Tuttavia, alcune voci parlano anche di un possibile ritorno della Punto, ma per ora è impossibile fare previsioni su quelle che saranno le sue forme. Nel video che abbiamo postato in basso, caricato sul canale YouTube “Passione Auto“, vengono proposti diversi render che ritraggono un’ipotetica forma del futuro, con delle linee davvero molto particolari e che la potrebbero rendere appetibile.

Nello scatto che abbiamo caricato in alto, abbiamo selezionato un render di una FIAT Punto compatta, un qualcosa che non ha molto in comune con le creazioni recenti della casa di Torino. Infatti, il costruttore di proprietà del gruppo Stellantis sta investendo nei SUV di Segmento B, con la Multipla che dovrebbe essere invece appartenente al Segmento C.

Tuttavia, nel video compaiono altri render, tra cui quello che ritrae la Punto nelle vesti di un vero e proprio crossover. Probabilmente, se quest’auto dovesse mai venire al mondo, potrebbe restare nelle vesti di una compatta, da produrre nell’Est dell’Europa e seguendo la piattaforma STLA Small.

Inoltre, la Punto del futuro sarà sicuramente elettrica, anche se da questo punto di vista, molto dipenderà dalle vendite dei modelli che sono già stati presentati. Ad esempio, la nuova 600e non sta facendo segnare dei dati da sogno, mentre ora è stata commercializzata la 600 Hybrid, con motore a benzina.

Il confronto tra queste due versioni sarà molto interessante, e lo stesso discorso è valido per la Panda che arriverà il prossimo anno. Essa verrà lanciata come full electric, ma in seguito arriverà la versione termica, dotata probabilmente di un sistema Mild Hybrid.

Per il momento, sulla nuova Punto non sappiamo molto altro, e non ci resta altro da fare che goderci questi render in attesa di ulteriori indicazioni. Il ritorno di questo nome così storico potrebbe davvero fare la fortuna della casa piemontese, che in questo momento non è certo immersa in un periodo così positivo.