Valentino Rossi, conoscete Uccio Salucci? Ecco di cosa si occupa

La carriera di Valentino Rossi è stata accompagnata dal suo amico del cuore, Alessio “Uccio” Salucci. Ecco cosa fa oggi.

Nel corso della sua carriera, Valentino Rossi ha scritto la storia del motociclismo, vincendo a ripetizione, partendo dalla 125 sino ad arrivare al dominio in MotoGP. Il pilota di Tavullia si è ritirato ormai da un paio di stagioni, ma è comunque spesso presente nel paddock della top class, anche se segue quasi unicamente le gare europee.

Il “Dottore” ha un suo team, ovvero il Mooney VR46 Racing Team, che è giunto alla sua seconda partecipazione in top class. Dopo un 2022 in cui aveva mostrato un ottimo potenziale, il 2023 è stato l’anno delle prime vittorie, tutte firmate da Marco Bezzecchi, che si è imposto in Argentina, in Francia ed in India poche settimane fa.

Valentino Rossi ha messo su un team di altissimo livello, che può contare su una Ducati sempre molto competitiva. All’interno della squadra c’è anche il suo grande amico Alessio “Uccio” Salucci, con il quale ha condiviso tutti i successi della sua carriera. Vediamo qual è il ruolo di Salucci.

Valentino Rossi, ecco cosa fa oggi Uccio Salucci

Tra Valentino Rossi ed Alessio “Uccio” Salucci c’è sempre stato un grande rapporto, dal momento che sono diventati amici ai tempi dell’asilo. Entrambi sono di Tavullia ed hanno trascorso assieme tutta la giovinezza, ed ora che sono diventati grandi, non hanno alcuna intenzione di perdersi di vista.

Il buon “Uccio” è sempre stato coinvolto nei progetti del “Dottore”, ed infatti, tutti lo ricordiamo all’interno del suo box sin dai primi anni nel Motomondiale. Da quando è nata la VR46 Academy, “Uccio” ne ha sempre fatto parte, dimostrando di aver imparato molto nel corso di questi anni passati sulle piste di tutto il mondo.

Al giorno d’oggi, come detto, Salucci ha un ruolo nel team Mooney VR46, e pensate che ne è diventato il direttore. Ad ogni gara siede al muretto box a seguire le gesta di Marco Bezzecchi e Luca Marini, e c’è da dire che sta svolgendo un lavoro fantastico in questo suo ruolo.

Il team di Valentino Rossi cresce gara dopo gara, ed in pochi avrebbero potuto prevedere tutte queste vittorie già al secondo anno in MotoGP. Il progetto punta in alto ed in futuro si vuole vincere il titolo mondiale, anche se farlo non sarà facile, ma con gli uomini giusti tutto può accadere.