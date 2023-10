Bagnaia e quelle parole su Valentino Rossi: i fan ora restano a bocca aperta

Pecco Bagnaia ha negato ogni paragone con la figura di Valentino Rossi, che ha seguito da vicino la sua carriera. Ecco cosa ha detto.

La stagione di MotoGP targata 2023 sembrava essere destinata al dominio di Pecco Bagnaia, ma qualcosa è cambiato a partire dalla fine dell’estate. Il campione del mondo ha solo 3 punti di vantaggio su Jorge Martin, il quale ormai crede di potersela giocare sino alla fine.

Per Pecco è stato un gran peccato, visto che sino al GP d’Austria sembrava in grado di dominare la scena, ma poi è arrivata la drammatica caduta di Barcellona che ha cambiato tutto. L’highside subito dopo la partenza di Barcellona, che lo ha portato ad essere investito dalla KTM di Brad Binder, gli ha sicuramente lasciato qualche contraccolpo psicologico, e nel frattempo, Martin ha preso fiducia, iniziando a rosicchiare punti.

A Misano, Bagnaia non poteva fare più del terzo posto conquistato ad una settimana dal drammatico crash in Spagna, ma è in India che ha commesso un errore a dir poco banale. Nel finale di gara, Pecco aveva superato Martin e sembrava destinato ad allungare, ma qualcosa è andato storto.

Il campione del mondo è caduto nuovamente, permettendo allo spagnolo della Ducati Pramac di farsi sotto in classifica. Superati i problemi fisici legati al crash in Spagna, Pecco non ha comunque più trovato le giuste prestazioni, e sembra essere in crisi per ciò che riguarda la fase di staccata, che era sempre stata il suo segreto.

Martin è invece in completo stato di grazia, ed il fine settimana di Motegi lo ha confermato. Jorge ha vinto sia la Sprint Race che la gara domenicale, con tanto di pole position e nuovo record sul giro. Il rider iberico ora mette pressione, e Pecco deve imparare ad affrontarla.

Bagnaia, parole sorprendenti su Valentino Rossi

Pecco Bagnaia è visto da molti come l’erede di Valentino Rossi, e quest’ultimo era un mago nella gestione della pressione. Come detto recentemente anche da Jorge Lorenzo, il “Dottore” non era magari il più talentuoso della storia, ma la sua forza mentale era in grado di cambiare tutto.

Il pilota di Tavullia metteva pressione ai rivali, sapeva spostarla anche quando era tutta su di lui davanti alla stampa, strumento che lui usava alla perfezione. Bagnaia è molto diverso dal suo mentore, e ci ha tenuto a sottolinearlo in un’intervista riportata da “Todocircuito.com“. L’alfiere di casa Ducati è grato di essere diventato amico del suo idolo, ma secondo il suo punto di vista, non è affatto corretto dire che è il suo erede o peggio, il suo sostituto.

Ecco il commento del campione del mondo in carica: “Quando ero piccolo, non avrei mai immaginato una cosa di questo tipo. Sono riuscito ad arrivare in MotoGP, ho conosciuto il mio idolo e sono diventato anche suo amico. Ho vinto il mondiale dopo di lui, è qualcosa di incredibile. Ma non è corretto dire che sono l’erede di Valentino Rossi. Ciò che hanno fatto i migliori piloti della storia deve restare a loro, ed è così che deve essere. Hanno detto la stessa cosa con Marquez, di giudicarlo il sostituto di Valentino Rossi, ma non è così. Ognuno è diverso dagli altri“.

Le parole di Pecco sono davvero encomiabili, e rappresentano anche una lezione a buona parte della stampa. Il continuo paragone che viene fatto tra lui e Valentino Rossi non fa altro che aggiungere pressione, ed è l’ultima cosa di cui lui ha bisogno in un momento così difficile della sua stagione. Vedremo se questo suo commento potrà portare dei benefici in tal senso.