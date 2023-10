Patente, fino a quando puoi rinnovarla? Ecco l’età limite

La patente è il documento che ci abilita o meno alla guida, ed oggi vi parleremo del tempo massimo per cui si può guidare.

Il desiderio di ogni giovane è quello di prendere presto la patente per riuscire a guadagnarne in termini di indipendenza. Una volta raggiunta la maggiore età, i ragazzi si fiondano a svolgere gli esami per ottenere il documento di guida, che è ovviamente un passo in avanti verso l’età adulta.

Tuttavia, prendere la patente non è affatto facile, dal momento che il test teorico impone 30 domande a cui rispondere in 20 minuti, con appena 3 errori che sono consentiti. Inoltre, c’è anche un discorso di costi da fare, dal momento che spesso ci vogliono anche cifre attorno ai 1.000 euro per ottenerla.

Detto questo, oggi vedremo se c’è un limite o meno alla possibilità di guidare un’auto, e siamo sicuri che sarete molta sorpresi dalla risposta. Infatti, la patente può essere rinnovata, seppur con intervalli più brevi, sino a quando si vuole, a patto che venga soddisfatta una condizione.

Patente, ecco fino a quando si può guidare l’auto

Se vi state chiedendo se c’è un limite o meno alla possibilità di guidare un’auto, la risposta è molto semplice. La patente la potrete rinnovare a vita, senza mai avere limitazioni di età. Tutto dipende da quelle che sono le vostre condizioni di salute, dal momento che, superando le visite di routine, nessuno vi potrà impedire di mettervi al volante.

A tal proposito, ci sono delle fasce che stabiliscono ogni quanto occorra rinnovare la patente. Dal momento in cui la si prende sino ai 50 anni, occorre rinnovarla ogni 10 anni, mentre, in seguito, lo si può fare con lunghezze minori. Infatti, tra i 50 ed i 70 c’è bisogno di procedere al rinnovo ogni 5 anni.

In seguito, diventano 3 anni tra i 70 e gli 80, mentre dagli 80 in su va rinnovata ogni due anni. Tuttavia, il Codice della Strada non prevede alcuno stop oltre gli ottant’anni, e tutto dipende dalle visite mediche che vengono svolti presso le ASL locali. Solo in caso di problemi fisici conclamati, gli esperti possono fermare colui che richiede il rinnovo.

Dunque, la possibilità di guidare o meno sta alla vostra salute, ma anche al vostro buonsenso. Infatti, anche il fattore psicologico può essere importante, e se non ve la sentite, nessuno vi obbliga a mettervi al volante. Speriamo di esservi stati utili con questa nostra delucidazione.