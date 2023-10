Esselunga, qual è l’auto usata nel famoso spot? Svelato il mistero

Sta facendo discutere e non poco il nuovo spot dell’Esselunga, nel quale si vede un’auto sullo sfondo. Ecco di quale si tratta.

L’argomento caldo degli ultimi giorni è relativo ad una pubblicità della catena di supermercati Esselunga, che vede protagonista una bambina ed una pesca. Secondo quanto si può dedurre dallo spot postato in basso, la pesca sarebbe il fulcro centrale, anche perché il cortometraggio è chiamato proprio con il nome del famoso frutto.

Infatti, la pesca è il simbolo della riconciliazione tra i due genitori separati della bimba, che pare chiamarsi Emma. Nelle immagini, si vede la bimba scendere da casa della madre per andare dal padre che è venuto a prenderle, donando a lui la pesca, affermando che è stata la madre a mandarla, tramite la figlia, proprio al genitore.

Dunque, Emma assume il ruolo di mediatrice tra i due genitori, e ci sono state subito polemiche da parte di chi ha giudicato questa pubblicità come “filo-governativa”, visto che pare difenda troppo i valori della famiglia tradizionale. Tralasciando le sterili polemiche, parliamo ora di una curiosità che pochi hanno notato guardando lo spot dell’Esselunga.

Esselunga, ecco l’auto che si vede nello spot

Nella parte finale dello spot Esselunga, si vede il padre con la piccola Emma recarsi verso la loro auto. Essa rivela essere una Volkswagen Golf, anche se il logo della casa di Wolfsburg è stato coperto per ovvi motivi pubblicitari. L’auto sembra essere proprio la Golf di ultima generazione, ovvero l’ottava.

Per chi non lo sapesse, si tratta dell’ultima Golf a motore a combustione, visto che in futuro ci saranno solamente versioni elettriche. Nel video postato in basso, che ritrae lo spot Esselunga per intero, fate caso alla parte finale, nel quale viene mostrata per qualche attimo proprio la vettura tedesca.