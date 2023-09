Quanto costa fare 100 km con la Tesla? Il dato vi lascerà di stucco

La Tesla è il più grande produttore di auto elettriche al mondo, ed oggi vi daremo una cifra molto curiosa. Tutti i dettagli.

Oggi vi daremo conto di alcuni dati che riguardano le auto elettriche, concentrandoci sulla Tesla. La compagnia di Elon Musk vive un ottimo momento, con la Model Y che è l’auto più venduta in Europa, e non solo per ciò che riguarda le emissioni zero, ma parliamo di dati assoluti, con oltre 136.000 immatricolazioni nei primi sei mesi del 2023.

Si tratta di un risultato eccezionale, quasi incredibile pensando alla crisi in cui la casa californiana era crollata lo scorso anno. A fare la differenza in positivo ci ha pensato il taglio sui prezzi, deciso per cercare di incentivare quante più persone possibili all’acquisto, e la tattica ha funzionato.

La Tesla ha fatto tutto il contrario della concorrenza, che negli ultimi anni, a causa degli ingenti costi di produzione, non ha fatto altro che aumentare i prezzi. Detto questo, è arrivato il momento di darvi un dato preciso su alcune cifre che riguardano le vetture elettriche ed i loro costi.

Tesla, ecco quanto costa coprire la distanza di 100 km

Dal punto di vista del prezzo vero e proprio d’acquisto, non conviene ancora acquistare un’auto elettrica, anche se il costo medio di queste vetture, secondo gli ultimi dati, sta scendendo di mese in mese. Tuttavia, ed oggi vi porteremo all’attenzione il caso della Tesla, le vetture ad emissioni zero sono convenienti per ciò che riguarda le distanze che vi permettono di percorrere.

Secondo quanto riportato da “wemedia.it“, percorrere 100 km con una Tesla costa tra gli 8 ed i 12 euro. Per percorrerne 200, tramite la ricarica con i supercharger, ci vorranno circa 14 euro, anche se è ovvio che queste cifre possono variare di continuo, ed il tutto dipende da molti fattori, come lo stato in cui si effettua la ricarica.

Mediamente, servono 12 euro per percorrere 100 km con un motore a benzina, ma è chiaro come con l’elettrico si possa stare più facilmente sotto a tale soglia. Dunque, le vetture elettriche hanno eccome dei vantaggi importanti, anche se possono dare meno garanzie.

Le vetture della compagnia di Elon Musk, allo stato attuale delle cose, sono le elettriche migliori, anche se non costano poco nonostante il taglio ai prezzi. La volontà del magnate sudafricano è quella di abbassare sempre di più i costi di acquisto, e vedremo a quanto si arriverà tra qualche anno.