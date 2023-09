Tesla, immagini agghiaccianti: un’altra vettura prende fuoco, il motivo è assurdo

Per la Tesla c’è un altro bel problema, che riguarda un vero e proprio incendio. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Il marchio Tesla è quello che comanda sul fronte delle vendite delle auto elettriche, con dei dati che da sempre sono molto positivi, eccezion fatta per il 2022. Lo scorso anno si è infatti verificata una grave crisi, a seguito della quale Elon Musk e soci hanno deciso di abbassare i prezzi.

Visti i risultati, c’è da dire che l’idea ha funzionato, ed ora la Model Y è l’auto più venduta in Europa con 136.000 unità immatricolate nel solo primo semestre del 2023. Purtroppo per la Tesla, si è verificato un altro incendio pochi giorni fa, che ha rischiato di causare gravi pericoli. Ecco cosa è accaduto.

Tesla, incendio pazzesco per la Model 3

Un evento pazzesco ha colpito una Tesla Model 3, che ha preso fuoco in quel di Newark, nel New Jersey, a pochi chilometri da New York. L’evento si è verificato lo scorso 13 di settembre, ed il modello colpito risale al 2022, per cui è uno dei più nuovi sul mercato. Secondo quanto dichiarato dal conducente, lui stesso avrebbe colpito un oggetto che era presente sulla carreggiata, ed a seguito del contatto, si sarebbero scatenate le fiamme.

Pare che la Model 3 abbia iniziato a mandare degli avvisi relativi ad un problema tecnico dopo l’impatto con tale oggetto, e colui che era al volante ha dunque deciso di fermarsi al lato della strada. Poco dopo, ha ben pensato di avvisare le autorità ed ha lasciato il veicolo in sicurezza, e sono passati pochi secondi prima che i guai seri iniziassero.

Infatti, il pacco batteria ha iniziato a fumare, per poi dare vita ad un vero e proprio incendio. Non si tratta di un problema del tutto nuovo, visto che tale criticità era stata resa nota riguardo ad una Tesla Model S qualche tempo fa, avviando un’indagine da parte della NHTSA, ed in quei casi però, si diceva che il problema fosse stato risolto.

In che modo? La compagnia di Elon Musk ha aggiunto una piastra in titanio ed un deflettore di alluminio sotto le vetture, proteggendo meglio il pacco batterie nel caso in cui fosse avvenuto un qualche tipo di contatto con alcuni oggetti presenti sulla strada. Secondo quanto emerso, pare che questa soluzione abbia funzionato, almeno in passato, con episodi di questo tipo che si sono ridotti moltissimo.

Purtroppo però, l’episodio si è ora verificato su una Model 3 molto recente, ed è stato molto faticoso per gli addetti all’intervento lo spegnimento dell’incendio. Per fortuna però, le fiamme sono state domate e nessuno si è fatto male, ma una vettura da oltre 40.000 dollari è andata distrutta in pochi minuti.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “State of Charge“, viene spiegato quanto accaduto, e si capisce quanto l’impatto con degli oggetti sull’asfalto possa essere pericoloso per le auto elettriche. Tale criticità andrà studiata ancor più a fondo per evitare il ripetersi di certi episodi in futuro.