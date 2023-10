Quante Nazioni hanno una casa automobilistica? Sono davvero pochissime

La casa automobilistica produce i modelli che acquistiamo ed usiamo tutti i giorni, ma al mondo ci sono pochi paesi che ne hanno una.

Oggi vi parleremo di una tematica interessante, ovvero quella legata alla casa automobilistica. Prima di tutto, occorre partire dalla definizione del termine. Per essa si intende l’impresa dell’industria automobilistica che produce veicoli, per poi commercializzarli e creare un proprio business tramite le vendite.

Allo stato attuale delle cose, sono pochi gli Stati che possono vantare di avere almeno una casa automobilistica, e parliamo dei paesi più importanti del globo. A questo punto, andiamo a vedere quali sono gli Stati che hanno tale fortuna, con alcuni che vantano un flusso di veicoli davvero notevole.

Casa automobilistica, ecco in quanti stati è presente

La casa automobilistica è dunque l’elemento principale nella creazione delle vetture e per la nostra mobilità, ma vi siete mai chiesti quanti sono i paesi che ne hanno almeno una? Secondo quanto scritto su Wikipedia, ci sono solamente 15 Nazioni che hanno almeno un costruttore attivo, un numero davvero ridotto rispetto a quelli che sono gli Stati del mondo, che sono ben 195.

Il paese che ne ha più di tutti è la Cina, che vanta ben 13 marchi attivi. In particolare, il paese del Dragone sta crescendo tantissimo in questo ultimo periodo, e pensate che anche alcune multinazionali della telefonia hanno deciso di investire nelle quattro ruote. Ad esempio, la Xiaomi sta diventando una casa automobilistica, così come la Huawei, che grazie alla forza della loro tecnologia sull’elettrico possono raggiungere dei numeri pazzeschi.

Molto bene è messo anche il Giappone, che totalizza ben 11 marchi. Nel Sol Levante c’è il gruppo più grande di tutti, ovvero la Toyota, che produce oltre 10 milioni di auto all’anno, davanti alla Volkswagen che è invece un colosso tedesco. Per quanto riguarda l’Italia, ci fa piacere segnalare che ci sono ben 8 marchi attivi.

Il più grande è sicuramente quello della FIAT, che fa parte del gruppo Stellantis e che produce milioni di vetture all’anno. Inoltre, segnaliamo i costruttori di supercar, come la Ferrari, la Maserati e la Lamborghini, oltre ad altre case come l’Alfa Romeo, la Lancia, l’Abarth ed il gruppo FIAT Professional, che si occupa di furgoni e mezzi di trasporto da lavoro. I marchi tedeschi, invece, sono 7, ed anche loro sono di una certa rilevanza.

Le più note sono chiaramente l’Audi, la Porsche, la BMW e la Volkswagen, ma ad esse si affiancano anche la Opel, la Smart che è parte integrante della Mercedes, quest’ultimo forse il costruttore tedesco per eccellenza. Dunque, non ci sono così tanti stati che possono vantare una casa automobilistica, con l’Africa e l’Oceania che sono del tutto esclusi da tale classifica.

In questi luoghi domina l’importazione delle vetture dall’estero, ma anche la Cina, sino a qualche tempo fa, non aveva grandi dati in termini di costruttori, ma tutto è cambiato con l’avvento dell’elettrico. Basta davvero poco per accendere un settore e trasformarlo in un business da miliardi di dollari.