F1, chi sono i 10 piloti più ricchi di sempre? Ecco la classifica

La F1 è uno degli sport che permette di guadagnare più di tutti, ed ora vi daremo la classifica assoluta. Che numeri.

Il mondo della F1 può diventare una miniera d’oro per chi vi gareggia con successo, e questo lo sanno bene i piloti di cui vi parleremo oggi. Parliamo di una classifica che racchiude i 10 più ricchi di sempre ad aver preso parte al campionato mondiale della massima formula, con nomi anche meno conosciuti al suo interno.

La F1 è uno sport in cui si rischia sempre la vita, ed è normale che i compensi siano molto elevati. Nettamente superiori gli stipendi di chi corre in auto piuttosto che in MotoGP, con Max Verstappen che ad oggi è il più pagato con oltre 40 milioni di dollari di contratto con la Red Bull.

Tanto per farvi un paragone, in MotoGP il re è Marc Marquez con 12,5 milioni di contratto con la Honda. Dunque, il Circus è quello che attira più investimenti e più sponsor, ma anche i colossi che prendono parte alle corse sborsano delle cifre a dir poco pazzesche.

F1, ecco chi sono i 10 più ricchi di sempre

Secondo una classifica realizzata da GQ, è possibile stabilire una top ten dei piloti di F1 più ricchi di sempre. Parliamo di veri e propri paperoni, che con il Circus ed altre attività ad esso esterne hanno trovato modo diventare dei milionari. Andiamo a vedere chi sono i più ricchi di sempre.