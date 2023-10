Verstappen pronto per una nuova avventura? Ora la F1 trema

Max Verstappen è ad un passo dal suo terzo titolo mondiale di F1, ma pensa già ad altre categorie. Ecco dove può correre.

La carriera di Max Verstappen è di quelle che verranno ricordate a lungo, dal momento che all’età di 26 anni compiuti in queste ore, è ormai un tre volte campione del mondo. Nessuno, neanche i più grandi del passato possono vantare una statistica di questo tipo, un vero e proprio primato di precocità.

Il terzo titolo mondiale, a meno di cataclismi, arriverà tra una settimana esatta a Losail, nel Gran Premio del Qatar, dove la F1 farà la sua seconda apparizione dopo quella del 2021. All’epoca, Super Max fu battuto dalla Mercedes di Lewis Hamilton, ma ora è il grande favorito con una Red Bull di un altro pianeta.

Andando avanti così, Verstappen metterà in fila cinque mondiali prima del 2026, dominando in lungo ed in largo questo ciclo tecnico. La superiorità del team di Milton Keynes è enorme, ma anche il campione del mondo ci sta mettendo tanto del suo. Ora, però, si guarda anche intorno.

Verstappen, la 24 ore di Daytona è il nuovo sogno

Max Verstappen ha sempre detto che potrebbe correre in F1 non per tanti anni ancora, ed il suo obiettivo è quello di disputare alcune delle più grandi gare endurance del pianeta. Il sogno è quello di gareggiare alla 24 ore di Le Mans, dove alcuni attuali piloti di F1 hanno già primeggiato, con Nico Hulkenberg nel 2015 con la Porsche o Fernando Alonso nel biennio 2018-2019 con la Toyota.

A partire dal 2023, grazie al regolamento Hypercar, il FIA WEC e Le Mans hanno attirato tantissimi costruttori, con la Ferrari che si è presa la vittoria assoluta al debutto in Francia con la splendida 499P. L’endurance sta vivendo una nuova giovinezza ed anche Charles Leclerc vuole correre a Le Mans, anche se la F1 resta chiaramente la priorità.

Secondo quanto riportato da “Viaplay“, il team Wayne Taylor Racing ha riportato che un pilota di F1 correrà a Daytona la 24 ore del prossimo gennaio, ed è ovvio che Verstappen sia subito stato interpellato per capire se il protagonista di questa avventura sarà proprio lui.

Il campione del mondo ha risposto: “Non sono io, mi piacerebbe molto fare una gara endurance in futuro, ma non ora. Per il momento, non è conveniente come scelta“. Secondo quelle che sono le indiscrezioni trapelate in questo periodo, il pilota di F1 coinvolto potrebbe essere Alexander Albon, autore di una grande stagione sino ad ora con la Williams.

Anche Alonso ha corso e vinto Daytona, proprio con il team Wayne Taylor Racing. Super Max potrebbe avere una sorta di via facilitata per accedere a questa gara con la squadra americana, dal momento che essa gareggia in classe regina, la GTP, con le Acura, che montano il motore Honda, che a propria volta equipaggia la Red Bull in F1. Per il momento, dunque, pare che l’olandese non sarà al via nel 2024, ma in futuro è uno dei grandi candidati a questa grande classica.