Ferrari, il pilota ha rinunciato al suo modello in regalo: retroscena assurdo

Un ex pilota di F1, durante la sua carriera, “rifiutò” una Ferrari che gli era stata donata. Ecco come andò la vicenda.

Il marchio Ferrari produce supercar da ormai 76 anni, e tutte le vetture uscite dalle fabbriche di Maranello portano con loro una storia da brividi. Le auto di Maranello sono il sogno di tutti gli appassionati di quattro ruote, e la loro unicità è anche data dal fatto che in pochissimi possono permettersene una.

Nonostante le difficoltà in F1 degli ultimi anni, la Ferrari è in un momento d’oro sul fronte commerciale, con vendite che non sono mai state così positive. Nella giornata di oggi però, vi parleremo di un rifiuto che ha del clamoroso, e che vede protagonista un ex pilota di F1, che è stato legato alla Scuderia modenese per tante stagioni.

Ferrari, la curiosa mossa di Gerhard Berger

Tra gli anni Ottanta e Novanta, c’è stato un periodo molto difficile per la Ferrari in F1, simile a quello che si sta vivendo oggi. Terminata l’epoca d’oro di piloti come Niki Lauda, Gilles Villeneuve e Jody Scheckter, a Maranello ci fu un lunghissimo digiuno di vittorie, e tanti piloti non ebbero mai la possibilità di giocarsi un titolo mondiale.

Tra di loro c’è anche Gerhard Berger, austriaco dalla lunga esperienza nella massima formula, che per due volte chiuse al terzo posto in classifica. Berger corse con la Ferrari dal 1987 al 1989, per poi tornare a Maranello tra il 1993 ed il 1995 dopo un periodo trascorso a bordo della McLaren-Honda.

Nel 1989, Berger ricevette una splendida Testarossa dalla concessionaria Denzel Ferrari di Gussing, in Austria, una sorta di dono da parte del Cavallino. Tuttavia, come raccontato su “Marca“, non ha praticamente mai guidato questa vettura e se n’è liberato dopo poco tempo.

La Testarossa è una delle auto più famose del Cavallino, dotata di un motore V12 da 390 cavalli di potenza massima, con la vettura che raggiungeva i 290 km/h. Tuttavia, se ne liberò non perché non gli piacesse, ma perché ricevette la F40 che sicuramente era ancor più esclusiva e che era stata svelata nel 1987.

Al momento, la Testarossa è in vendita a 120.000 euro dalla compagnia Rock ‘n Roll Classic, una società di compravendita belga. Dunque, se sognate di acquistare una vettura del Cavallino, che è stata di proprietà di un ex pilota, adesso avete la vostra grande occasione. Non vi capiterà tutti i giorni di imbattervi in un qualcosa del genere.