Qual è la Porsche dei poveri? Resterete senza parole

La Porsche ha realizzato tanti modelli unici, ma ce n’è qualcuno che è anche più adatto a chi ha meno denaro.

Uno dei marchi automobilistici più amati è senza dubbio la Porsche, che in questo 2023 festeggia due anniversari. In primis, il 75esimo dalla nascita del marchio, ma è importante sottolineare anche il compleanno della 911, ovvero il modello più rappresentativo in assoluto, che venne al mondo ben 60 anni fa.

La casa di Weissach è una leggenda delle quattro ruote, sia per i propri prodotti stradali che per le vittorie ottenute nel mondo delle corse. In molti sognano di poter acquistare una 911 o un modello di questa casa, ma sappiamo come i prezzi, come per tutte le supercar, siano molto elevati.

Proprio per questo, oggi vi parleremo di quella che è la Porsche meno costosa in assoluto, che per tale motivo potrebbe essere definita come quella dei poveri. Ovviamente, non parliamo di certo di un’utilitaria, ma in alcune sue versioni non ha affatto convinto gli appassionati. Scopriamo di quale modello si tratta.

Porsche, la Boxster è quella dei poveri

Secondo quanto riportato da “Automobilismodepoca.it“, la Porsche dei poveri è senza dubbio la Boxster, anche se è più corretto dire che tale appellativo era più corretto in passato, visto che il modello odierno è sicuramente molto più costoso e dotato di un design ed una potenza che non ha nulla da invidiare alle sorelle maggiori come la 911.

Una delle più denigrate è la versione 986, che aveva sia una scarsa potenza che i fari a forma di uovo fritto. La sua verniciatura di base era un grigio metallizzato, con interne in pelle color rosso cuoio, ma secondo quanto riportato dal parere di chi ha scritto l’articolo sulla fonte sopracitata, la Boxster di questo tipo è comunque un capolavoro.

Per quello che riguarda i prezzi, la Porsche Boxster che costa meno oggi è la 718 Style Edition che viene 80.474 euro, ed è una delle vetture della casa di Weissach meno costose. Se proprio ne desiderate una a prezzi ben più bassi, potete gettarvi sui siti web che si occupano di auto usate, con alcune Boxster che sono in vendita anche a 15-20.000 euro.

Ovviamente si tratta di modelli datati, che possono risalire anche ad una ventina di anni fa, ma non tutti possono dire di avere una supercar di questo genere nel proprio gara, ed ora avete la vostra occasione.