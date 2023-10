Valentino Rossi torna in azione e punta in alto: ecco dove lo vedremo

La stagione di Valentino Rossi sta per volgere al termine, ed ora è pronto per una nuova gara intensa. Ecco dove correrà.

Il Fanatec GT World Challenge sta volgendo verso la conclusione, e ciò significa che anche Valentino Rossi sta per terminare la sua azione in pista. Il pilota di Tavullia si è tolto belle soddisfazioni, come la vittoria ottenuta alla Road to Le Mans con la BMW M4 GT3, risultato poi replicato anche a Misano.

I progressi, anche grazie al passaggio a questa vettura, sono stati innegabili, ma è chiaro che per raggiungere il livello dei migliori ci sia ancora da fare. Questo campionato vede impegnati i migliori piloti in assoluto del panorama delle GT, ed ottenere alcune vittorie già al secondo anno in pista non è cosa da tutti.

Valentino Rossi ha comunque portato un gran seguito a questo campionato, che è già splendido di per sé e che non annoia mai i fan. In questo fine settimana, si disputerà la tappa di Barcellona, una pista in cui il “Dottore” ha fatto la storia delle due ruote, come nel caso della vittoria del 2009, quando superò Jorge Lorenzo all’ultima curva. Ora il #46 giallo più famoso del mondo vuole stupire anche in auto.

Valentino Rossi, in azione questo week-end a Barcellona

Il Fanatec GT World Challenge in cui è impegnato Valentino Rossi disputerà l’ultima tappa della serie Endurance in queste ore a Barcellona, dove è prevista una gara di 3 ore. Il “Dottore” vuole puntare ad un ottimo risultato, ricordando che in questo fine settimana ci si giocherà anche il titolo, anche se il #46 è fuori dai giochi.

La grande favorita è la Mercedes #88 dell’Akkodis-ASP Team con il nostro Raffaele Marciello, Timur Boguslavsky e Jules Gounon, che comandano con 94 punti in classifica. Al secondo posto c’è la BMW #98 del Rowe Racing, quella che ha vinto la gara inaugurale di Monza e la 24 ore di Spa-Francorchamps, con al volante Philipp Eng, Nick Yelloly e Marco Wittmann, staccati di 18 lunghezze.

La battaglia per il titolo è ristretta a queste due vetture, mentre Valentino Rossi, Maxime Martin ed Augusto Farfus sono 14esimi con appena 13 punti conquistati. Il “Dottore” ed il belga hanno vinto Gara 2 a Misano, ma quella tappa faceva parte della serie Sprint, dove ci sono meno auto al via e la possibilità di emergere è più elevata.

Alle 15 di oggi la gara prenderà il via, e saranno tre ore di grande spettacolo. L’atto finale in assoluto lo avremo tra due settimane a Zandvoort, in Olanda, con le due gare conclusive della serie Sprint. In seguito, il pilota di Tavullia inizierà a ragionare su quello che sarà il suo futuro nelle auto.

Infatti, l’idea è quella di correre con la BMW M Hybrid V8 la 24 ore di Le Mans, e stiamo parlando della classe regina nella quale la casa di Monaco di Baviera entrerà con la sua LMDh. Vedere un fenomeno come il “Dottore” a Le Mans sarebbe davvero eccezionale, e non ci resta altro che attendere aggiornamenti in merito.