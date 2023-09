Fanatec GT Valencia, Gara 1: Marciello ancora padrone, indietro Valentino Rossi

Gara 1 del Fanatec GT World Challenge a Valencia vede trionfare la Mercedes di Raffaele Marciello. Soffre la BMW di Valentino Rossi.

Il dominio della Mercedes #88 di Raffaele Marciello e Timor Boguslavsky prosegue anche nella tappa del Fanatec GT World Challenge a Valencia, dove l’Akkodis ASP-Team si gode un altro successo. Questo equipaggio appare del tutto in controllo della situazione, ed ha gestito al meglio la Gara 1 sul tracciato spagnolo, dove non sono mancate le incognite.

Grande sabato anche per la Ferrari, con la 296 GT3 #69 dell’Emil Frey Racing con Albert Costa, vincitore della 24 ore di Le Mans in classe LMP2, e Thierry Vermeulen. La vettura del Cavallino e questo team stanno crescendo di gara in gara, e si prendono il secondo podio consecutivo, davanti all’Audi #40 del Tresor Orange 1 con il nostro Mattia Drudi e Ricardo Feller.

C’è da dire che per Marciello non può non esserci soddisfazione nei tifosi italiani, anche se parliamo di un ragazzo che corre con licenza svizzera. Dopo il successo di Hockenheim, lo strapotere di questo equipaggio sulla Serie Sprint del Fanatec GT si fa sempre più evidente.

Fanatec GT, soffrono le BMW e Valentino Rossi è indietro

Mercedes, Ferrari ed Audi stanno dominando questa fase della stagione, mentre è un momento difficile in casa BMW. La M4 GT3 è una delle Gran Turismo più performanti nel panorama endurance attuale, ma nel Fanatec GT il livello è elevatissimo ed occorre essere sempre al massimo per giocarsela.

Here are you Race 1 winners at Valencia 🏆🍾#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/8bQOScWhnO — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 16, 2023

La prima delle vetture della casa di Monaco di Baviera al traguardo ha chiuso quinta, ed è la #32 del team WRT con Dries Vanthoor e Charles Weerts. Si tratta dell’equipaggio di punta del team belga, che però non è mai riuscita a dare seriamente battaglia per le primissime posizioni.

Molto peggio è andata a Valentino Rossi, che in questa seconda parte di stagione sta faticando. La #46 ha chiuso ottava, con il pilota di Tavullia che si è diviso il volante con l’ormai fido compagno di squadra Maxime Martin. Il passo, infatti, non è mai stato competitivo, e bisognerà vedere cosa cambierà in vista della seconda gara.

Ricordiamo che nella serie Sprint si fanno due corse nello stesso fine settimana, e Valentino Rossi vorrà sicuramente tornare sulle performance del passato. Dopo la vittoria di Misano è iniziata una fase di difficoltà, con la pista di Valencia che non sembra sposarsi al meglio con le caratteristiche della sua vettura. Alle 14 di domani la partenza del secondo appuntamento.