Fanatec GT Valencia, Gara 2: Vince la BMW, disastro per Valentino Rossi

Il Fanatec GT conclude il suo week-end a Valencia con una vittoria BMW, ma non è quella di Valentino Rossi. Problemi per il #46.

Termina il fine settimana di gare per il Fanatec GT World Challenge, che a Valencia ha disputato il week-end Sprint. Dopo il dominio della Mercedes del sabato, Gara 2 è andata alla BMW, con la #32 del team WRT che ha vinto con Dries Vanthoor e Charles Weerts, perfetti in ogni condizione.

Al secondo posto troviamo l’Audi #40 del Tresor Orange 1 di Ricardo Feller e del nostro Mattia Drudi, ormai un equipaggio che sta sempre nelle prime posizioni del Fanatec GT. Ancora un podio per la Ferrari 296 GT3 #69 dell’Emil Frey Racing con Albert Costa e Therry Vermeulen, mentre è da dimenticare la giornata di Valentino Rossi.

Un fine settimana da incubo quello vissuto da Valentino Rossi a Valencia, pista che, sia in MotoGP che nel Fanatec GT World Challenge continua a portargli sfortuna. Dopo l’ottavo posto di Gara 1 è arrivato il ritiro per la sua BMW M4 GT3 #46 del team WRT, che condivide con il fido compagno di squadra Maxime Martin, la coppia che aveva vinto il secondo round di Misano.

We have officially retired #46…

Heartbreak for the Team WRT crew when there was so much potential for this race. #WRT #GTWorldChEu #FanatecGT pic.twitter.com/CEkEWsJCUe

— WRT – W Racing Team (@followWRT) September 17, 2023