MotoGP GP Giappone, Gara: Martin mago della pioggia, ora è attaccato a Bagnaia

La MotoGP vive una giornata nera a Motegi, dove si impone Jorge Martin in una gara interrotta per pioggia. Mondaile apertissimo.

La pioggia aveva risparmiato la MotoGP nel fine settimana di Motegi sino alla Sprint Race, ma proprio nella domenica di gara è arrivata a scombinare le carte. Jorge Martin ha vinto il Gran Premio del Giappone, seguito da Pecco Bagnaia e Marc Marquez. La corsa è stata fermata per via del diluvio che si è abbattuto sul tracciato giapponese, ed ora il mondiale è del tutto riaperto.

Infatti, con 316 punti Martin è staccato di sole 3 lunghezze da Pecco, con il campione del mondo della MotoGP che si è però detto favorevole allo stop legato alla pioggia. Infatti, a suo parere non si poteva continuare a correre, anche se ora la situazione di classifica si è fatta davvero complicata. Può gioire Marc Marquez, che ha conquistato il suo primo podio in gara con il terzo posto arrivato proprio a casa della Honda, che potrebbe cambiare leggermente le carte in chiave futura.

Quarta piazza per il nostro Marco Bezzecchi, che dice adido alle residue speranze di giocarsi il titolo di campione del mondo. Il rider riminese ha limitato i danni dopo un fine settimana molto difficile, ma è comunque arrivato alle spalle dei suoi rivali più diretti in classifica.

Quinta l’Aprilia di Aleix Espargarò, che dopo il cedimento di ieri al motore si è rivisto tra i primi. Sesto Jack Miller seguito da Augusto Fernandez, mentre Fabio Di Giannantonio completa un ottimo fine settimana con l’ottava posizione. Johann Zarco e Raul Fernandez hanno completato la top ten, ma è chiaro che negli ultimi giri si è persa la possibilità di vedere un grande spettacolo.

MotoGP, la bandiera rossa ferma la gara di Motegi

Il Gran Premio del Giappone può diventare decisivo per la corsa iridata della MotoGP, con la pioggia che arriva proprio prima della partenza. Il primo giro si conclude con i rider che rientrano tutti ai box a cambiare moto, con cinque piloti che restano in pista. Michele Pirro decide di proseguire prendendo la testa della corsa.

Dopo qualche giro c’è un errore di Jorge Martin che perde diverse posizioni, su una pista che si inumidisce ma non si allaga, con Stefan Bradl e Franco Morbidelli che proseguono, ma che poi decidono di rientrare a cambiare moto. Volano Pecco Bagnaia e Martin che riescono a risalire di giro in giro, mentre la testa se la prende Aleix Espargarò, che vuole reagire dopo la rottura del motore del sabato e le tante polemiche arrivate.

A 18 giri dalla fine avviene il sorpasso di Martin su Bagnaia, che permette allo spagnolo di salire in cattedra, visto che entrambi superano un Espargarò che non ha il passo per giocarsela per la vittoria. Anche Marco Bezzecchi si butta dentro e passa al terzo posto, nel tentativo di raddrizzare un week-end molto difficile.

La pioggia torna ancor più forte, mentre Brad Binder vola fuori pista con la sua KTM ritrovandosi costretto al ritiro. Prova a stare nel gruppo di testa Marc Marquez, che attacca Bezzecchi, strappandogli il terzo posto. Dopo una violenta caduta per Johann Zarco, la direzione gara decide di esporre la bandiera rossa per pioggia e di fermare la gara, cosa che per la MotoGP succede sempre in queste gare asiatiche.

I piloti vengono rimandati in pista per cercare di riprendere la gara, ma non c’è niente da fare a causa del diluvio. Vengono assegnati punti al 100% avendo corso più di meta gara, con Martin che vince davanti a Bagnaia e Marquez. Prossimo appuntamento in Indonesia tra due settimane.