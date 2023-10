Moto2 e Moto3: Chantra e Masia si dividono le vittorie a Motegi

La Moto2 e la Moto3 hanno disputato le loro gare a Motegi nella notte italiana. Somkiat Chantra e Jaume Masia al top.

Nella notte italiana, la Moto2 e la Moto3 hanno regalato delle gare spettacolari per ciò che riguarda il Gran Premio del Giappone, che nelle classi minori è stato risparmiato dalla pioggia. Come sappiamo, il GP della MotoGP è stato sospeso per il diluvio, che per fortuna non ha dato fastidio ai giovanissimi.

La Moto2 ha regalato una grande soddisfazione al Team Asia by Honda, con Somkiat Chantra che è tornato al successo precedendo il compagno di squadra Ai Ogura. Il podio è stato completato da Pedro Acosta, che è sempre più vicino alla conquista del titolo mondiale.

Moto2, Chantra comanda la doppietta del Team Asia

Il Team Asia ha dominato la scena proprio nella gara di casa della Honda, con un grande Somkiat Chantra che è tornato al successo in Moto2. Pensate che questo pilota ha comandato sin dalle prime libere nel fine settimana di Motegi, mettendo in mostra una confidenza a dir poco unica con il tracciato giapponese.

Il rider thailandese ha messo a referto la pole position ed anche il giro più veloce in gara, facendo il vuoto più totale sin dai primi giri. In pratica, la gara della Moto2 è stata una lotta per il secondo posto, situazione a cui, in questa stagione, ci aveva abituato Pedro Acosta, che invece non è mai stato in lotta per la vittoria.

Lo spagnolo si è dovuto accontentare del terzo posto, dovendosi arrendere anche ad Ai Ogura, che quest’anno non è mai stato tra i protagonisti. Il giapponese, dopo un grave infortunio, sta man mano ritrovando prestazione, ed è stato bravo a difendere la piazza d’onore dall’avversario che lo seguiva.

Tuttavia, Acosta lascia Motegi con il mondiale di Moto2 ormai in mano, visto che ha portato a ben 50 punti il vantaggio nei confronti di Tony Arbolino. Dopo il buon secondo posto dell’India, il rider italiano è tornato alle grandi difficoltà dell’ultimo periodo, ed è ormai fuori dai giochi.

Arbolino ha chiuso solamente in 11esima posizione, senza mai riuscire a competere per i migliori. Nelle ultime gare, dovrà solamente puntare a tenere il secondo posto nel mondiale, ma una parte finale di stagione così difficile non se la sarebbe davvero aspettata nessuno.

Moto3, Jaume Masia passa in testa al campionato

La domenica di Motomondiale a Motegi ha visto Jaume Masia salire in cattedra in Moto3, che ha prevalso in una battaglia a quattro davvero spettacolare. A fare la differenza, oltre a lui, sono stati Daniel Holgado, Deniz Oncu ed Ayumu Sasaki, mentre tutti gli altri non hanno potuto nulla.

Masia ha preso il comando a sette giri dalla fine, ed ora è in testa al campionato per la prima volta in stagione. Durante la sfida finale, Oncu è caduto e perde punti pesantissimi. Sasazi ha chiuso secondo seguito da Holgado, prendendosi il podio nella gara di casa. Prossimo appuntamento in Indonesia tra due settimane.