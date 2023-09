Marquez in Ducati, arriva l’ammissione che non ti aspetti: rivali a bocca aperta

Marc Marquez potrebbe andare in Ducati, e secondo un noto pilota, sarebbe una brutta notizia per i suoi futuri rivali.

Non si fa altro che parlare dell’eventuale passaggio di Marc Marquez in Ducati, che potrebbe offrire spunti molto interessanti. Il nativo di Cervera è considerato dalla gran parte degli esperti come il migliore in assoluto, nonostante gli anni da cui proviene che sono stati molto difficili.

Marc aveva dominato dal 2016 al 2019 dopo i primi due titoli in MotoGP arrivati nel biennio 2013-2014, e visto il passo che aveva messo in mostra nelle prime battute, anche il titolo del 2020 sembrava già assegnato. Proprio ad inizio anno però, si infortunò gravemente a Jerez de la Frontera, ed è lì che tutto è andato distrutto.

Marquez sarebbe potuto diventare facilmente un nove volte campione del mondo, ma la lunga assenza dello spagnolo ha trascinato nel baratro anche la Honda, che da quel momento in poi non si è più rialzata. Una moto perfetta come la RC213V sino al 2020 è diventata, in poco tempo, un mezzo da museo, troppo indietro rispetto ai siluri di casa Ducati, ma anche ad Aprilia e KTM che sono riuscite a fare uno step impressionante.

Per questo motivo, Marc ha pensato al passaggio alla Ducati del Gresini Racing, che significherebbe rinunciare ai 12,5 milioni di euro della Honda per l’ultimo anno di contratto, ovvero il 2024, anche se ancora non c’è niente di ufficiale. Nel frattempo, un ex MotoGP ha detto la sua sul futuro del rider iberico.

Marquez, ecco il parere di Cal Crutchlow

Che Marc Marquez sia un fenomeno di portata mondiale nessuno le mette in dubbio, ma c’è da chiedersi quali siano le sue condizioni fisiche dopo gli infortuni che ha subito. Non c’è dubbio sul fatto che i problemi e gli interventi subiti abbiano lasciato il segno, ma la velocità non sembra averne risentito.

Tra coloro che sono convinti che sarà competitivo con la Ducati c’è l’ex MotoGP Cal Crutchlow, il quale ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Il britannico ne ha parlato in un’intervista concessa a “The-Race.com“, avvisando i rivali che un’eventuale passaggio del nativo di Cervera alla casa di Borgo Panigale potrebbe rendere tutto molto noioso in futuro.

Ecco le sue parole che spaventano tutti: “Non so cosa farà Marquez in futuro, ma se dovesse andare in Ducati, gli altri potrebbero anche restare a casa. Con Marc in Ducati sarebbe tutto molto noioso, ma se invece riuscisse a ribaltare la situazione in Honda, sarebbe una vera e propria impresa. Credo sia il pilota più ricco di talento con cui ho avuto il privilegio di correre, ed in Honda faceva cose che per me erano inarrivabili“.

Crutchlow ha poi provato a dare un consiglio alle due giapponesi: “Come tenere il passo della Ducati? Il gioco è cambiato al giorno d’oggi, serve una mentalità più aperta e Yamaha ed Honda lo sanno. Quando riusciranno ad agire con più apertura mentale, riusciranno senza dubbi a fare un bel passo in avanti in futuro“.