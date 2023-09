Formula 1, statistica da brividi: il dato è una sorpresa per i fan

Nel 2023 sono caduti tanti primati che sembravano inscalfibili in Formula 1. Nella prossima stagione si verificherà una circostanza molto rara nel circus.

La Formula 1 rappresenta il terreno di caccia dei migliori 20 piloti al mondo. Ogni anno nelle categorie inferiori dei giovani talenti lottano per trovare uno spazio sulla griglia della massima categoria del Motorsport. Proprio come il nome della celebre serie TV di Netflix “Drive To Survive”, i 20 piloti di Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alpine, AlphaTauri, Haas, Williams e Alfa Romeo Sauber devono dare il massimo per sperare di mantenere il sedile nella stagione successiva.

Negli anni scorsi vi sono stati ritiri eccellenti. Hanno detto addio, ad un campionato di distanza, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Gli ex ferraristi hanno deciso di appendere il casco al chiodo. Gli ex piloti titolari della Haas Nikita Mazepin e Mick Schumacher dovettero per motivi diversi mollare il sogno di poter continuare la cavalcata nel Circus.

A fine 2022 non ha più trovato spazio nemmeno il ricchissimo Nicolas Latifi. Il canadese di origine italiane ha ceduto il posto della Williams a Logan Sargeant. Proprio con una bella prestazione sulla Williams, a Monza, Nyck De Vries si era guadagnato il sedile dell’AlphaTauri. Dopo un inizio anno disastroso lo ha subito ceduto all’ex driver Daniel Ricciardo. A causa delle scarse performance nel confronto diretto con Tsunoda, l’olandese ha fatto retromarcia in Formula E, doveva aveva vinto titolo con Mercedes. Ecco per quale squadra correrà nel 2024.

Formula 1, notizia a sorpresa

Per mesi si è parlato di mercato piloti, ma alla fine l’unico grande stravolgimento è stato rappresentato dal ritorno del mitico The Honey Badger. Ricciardo si è, però, infortunato al polso in Olanda e ha lasciato negli ultimi appuntamenti il volante a Liam Lawson. Il neozelandese ha ben figurato, chiudendo sempre davanti al teammate giapponese e ottenendo i primi punti in carriera in F1. In futuro potrebbe trovare spazio in griglia, ma non ad inizio 2024. Altri talenti dalla F2 non sembrano poter emergere nel breve periodo.

Oltre a De Vries c’è chi ha deluso ma ha mantenuto ugualmente il suo posto nell’abitacolo. Ancora fermo a zero punti c’è l’americano Logan Sargeant che non si è calato al meglio nella difficile realtà del circus. Il teammate Alexander Albon ha già collezionato 21 punti. Nonostante una stagione opaca il pilota di Fort Lauderdale, nei pressi di Miami, avrà una seconda chance per dimostrare le sue qualità.

In sostanza con la conferma di Lewis Hamilton in Mercedes e dei principali attori protagonisti dei top team la griglia rimarrà invariata nel 2024. Un evento più unico che raro. In futuro potrebbe esserci il ritorno di un graditissimo costruttore che già in passato aveva ottenuto podi in F1. Il 2024 rischia di essere la stagione verità per tanti piloti. Sergio Perez, ad esempio, sarà l’osservato speciale nella squadra campione in carica, mentre Sainz e Leclerc, alla fine, potrebbero vedere i loro contratti rinnovati già nei prossimi mesi.