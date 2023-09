De Vries, AlphaTauri dimenticata: torna in pista con un nuovo team

Il campione di Formula 2 e Formula E, Nyck De Vries, dopo l’esperienza negativa in AlphaTauri inizierà un nuovo percorso nella serie elettrica. Ecco con chi si è accordato.

La carriera di De Vries sembrava aver spiccato il volo con l’arrivo nello Junior team della RB. Persino Max Verstappen aveva ben parlato di lui, da buon connazionale, credendo nella possibilità che, con una buona stagione in AlphaTauri, potesse anche balzare al volante della RB in futuro.

Sin da ragazzino Nyck aveva messo in mostra delle qualità da autentico fenomeno e aveva stradominato in Formula 2.0 Eurocup e nella Formula Alps del 2014 per poi vincere il campionato 2020 di F2 e nell’anno successivo sfoggiò le sue skill sulle complicate monoposto di formula E, ottenendo il trionfo in Mercedes. Nonostante un curriculum di tutto rispetto il suo nome non aveva mai fatto breccia nella categoria regina del Motorsport, vivendo nell’ombra dei piloti Mercedes in qualità di reverse driver.

Lo scorso anno ebbe la possibilità a Monza di sedersi nell’abitacolo della Williams, rimasta orfana di Alex Albon. Il pilota anglo thailandese era rimasto vittima di un appendicite acuta che lo aveva condotto con urgenza in ospedale. Dopo un’ottima qualifica De Vries chiuse in nona posizione il Gran Premio nel Tempio della Velocità, dando l’impressione di essere un fast learner.

Il consigliere della Red Bull Racing, Helmut Marko, non perse tempo e provo subito a strappare il giovane alle grinfie dei rivali della Mercedes, facendogli una proposta interessante per il 2023. Con il passaggio di Pierre Gasly ad Alpine per Nick si è spalancata la porta dell’AlphaTauri. La promozione, appoggiata da Verstappen, sembrava essere l’inizio della sua carriera nella massima categoria del Motorsport.

La nuova avventura di Nyck De Vries

In F1 l’olandese non ha mai trovato il feeling giusto nello junior team della Red Bull. Il compagno giapponese, Yuki Tsunoda, lo ha surclassato nella prima parte di stagione e, a quel punto, i vertici hanno preferito di ridare una chance a Daniel Ricciardo che, a sua volta, si è infortunato, dando la possibilità a Liam Lawson di esprimere tutto il suo potenziale nelle ultime tappe.

Dopo essersi ributtato negli studi ad Harvard l’olandese ha deciso di cogliere al volo l’opportunità di prender parte al prossimo campionato di formula E nel team Mahindra. De Vries avrà al suo fianco uno dei migliori piloti dell’era Gen2, Edoardo Mortara. L’italo-svizzero non si è espresso al meglio con le Gen3 nel 2023, ma è pronto a rifarsi nella squadra indiana.

I vertici della Mahindra hanno colto al volo l’occasione per comporre una squadra, sulla carta, fenomenale. De Vries è un talento assoluto ed un campione, mentre Mortara ha l’esperienza giusta per vincere. De Vries, probabilmente, abbinerà questo ruolo in Formula E a quello di pilota ufficiale Toyota nel WEC. “È molto emozionante firmare per un marchio prestigioso come Mahindra e rappresentarlo in Formula E. Sono molto entusiasta dei piani futuri, la base è già molto forte e hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo“, ha commentato un entusiasta De Vries in un comunicato ufficiale.