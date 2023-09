F1, clamorosa indiscrezione: in Red Bull vogliono un altro campione del mondo

La Red Bull Racing non è paga dei titoli conquistati da Max Verstappen in F1. Il progettista Adrian Newey avrebbe espresso il desiderio di lavorare con un altro top driver.

Le prestazioni altalenanti di Sergio Perez hanno fatto sorgere delle forti perplessità ai vertici della Red Bull Racing per il futuro. Verstappen da solo avrebbe potuto conquistare il titolo costruttori nel 2023, ma cosa accadrebbe se vi fosse una battaglia equilibrata con un altro competitor? La risposta, in un certo senso, a Milton Keynes l’hanno già avuto nel 2021.

Nel testa a testa con la Mercedes, Max Verstappen precedette il sette volte iridato Lewis Hamilton, ma il messicano non riuscì a chiudere in classifica davanti al modesto Valtteri Bottas, facendo sfumare al drink team il titolo costruttori. Il problema di Perez, a differenza di un fido secondo come il finnico, è che non riesce a garantire una continuità. Ha degli exploit incredibili, ma allo stesso tempo, può finire anzitempo le corse in ghiaia senza dimostrare feeling con una vettura spaziale.

La RB19 ha riscritto i libri di storia della F1, spazzando via i record storici della McLaren del 1988. Tra l’altro, nel 2023, non vi sono stati patemi tecnici, salvo qualche sporadica avaria. La Red Bull Racing motorizzata Honda ha trovato una perfetta dimensione con il suo alfiere di punta, ma non il suo secondo pilota. Perez è arrivato dalla Racing Point (poi divenuta Aston Martin), proprio per la mancanza di esperienza dei giovani driver dell’Academy della Red Bull.

Né Pierre Gasly né Alexander Albon avevano dimostrato di essere all’altezza del compito. Perez, quanto meno è secondo in graduatoria e ha collezionato dei successi, ma la sua posizione nella squadra campione in carica è tutt’altro che solida. Sarebbe divertente per i fan che vi fosse almeno una battaglia accesa per la corona tra i due teammate del drink team.

Red Bull, il sogno di Adrian Newey in F1

Il capo tecnico della Red Bull Adrian Newey sarebbe interessato a lavorare con due campioni del mondo. L’unico grosso rimpianto, oltre a non aver lavorato in Ferrari, è quello di non aver potuto lottare in pista con due mastini come Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Il britannico sarebbe incuriosito dall’evoluzione dell’asturiano, oggi all’Aston Martin, dopo anni di esperienza.

Non si verrebbero a creare con Max Verstappen i contrasti avuti, nel 2007, in McLaren. Newey vede Alonso come uno dei piloti migliori di tutti i tempi, ma non è mai stato un teammate ideale. Oggi sarebbe diverso e i rapporti con Verstappen sono straordinari. Alonso ha un profondo rispetto per il nativo di Hasselt. Lo vorrebbe al suo fianco anche per una nuova esperienza a Le Mans.

Per Alonso sarebbe l’occasione di tornare a vincere GP e lottare per i titoli mondiali. L’Aston Martin ha un grande potenziale, ma solo nel 2026, con il passaggio alle PU Honda, potrebbe svolgere un ruolo di primissimo piano in griglia.

“Una coppia con un numero 1 veterano e uno più giovane sarebbe interessante. Ad esempio, Fernando è uno dei driver più formidabili della storia e forse noto per non andare molto d’accordo con i suoi teammate” ha riconosciuto Newey nel podcast ufficiale della Formula 1, Beyond The Grid. Newey vorrebbe la migliore coppia possibile della F1 in futuro. Vedremo cosa sceglieranno per il dopo Checo.