Chi ha assorbito la Ford? La risposta vi stupirà parecchio

La Ford è una casa automobilistica molto grande e che produce milioni di modelli l’anno, ed ora vedremo chi l’ha assorbita.

La Ford Motor Company è una casa automobilistica statunitense, che fu fondata il 16 giugno del 1903 a Dearborn, nello stato del Michigan. La sua storia è famosa perché fu la prima azienda ad utilizzare la catena di montaggio ed il nastro trasportatore, e può essere considerata la prima tipologia di fabbrica dell’era moderna, ed il fenomeno viene infatti chiamato fordismo.

Nel corso della prima metà del Novecento, dopo il successo iniziale, la casa dell’Ovale Blu ha iniziato ad espandersi in tutto il mondo, aprendo alcune fabbriche nel Regno Unito, in Germania, in Asia, in Sud America ed anche in Africa. Nel corso dei decenni, la casa americana ha ottenuto sempre più successo, anche se non sono mancate le perdite ed i periodi più complicati nei quali si è fatta molta fatica.

Per chi non lo sapesse, la Ford ha anche una storia brillante nel mondo delle corse, nelle quali si è distinta con alcune vittorie da sogno. Tutti ricordano la mitica GT40 che nel 1966 sconfisse la Ferrari alla 24 ore di Le Mans, in una grande vendetta contro il Drake che aveva rifiutato di firmare l’accordo di collaborazione della sua azienda con quella americana.

Inoltre, il motore Ford-Cosworth è stato uno dei più vincenti della storia della F1, con la McLaren ed altre squadre che hanno portato a casa diversi titoli mondiali con questo propulsore. Nel 2026, il colosso americano si legherà alla Red Bull fornendo le power unit, sfruttando il know-how acquisito sull’elettrico in questi anni.

Le emissioni zero sono al centro del progetto della Ford, che sta investendo tutte su di esse anche per i prodotti stradali. Detto questo, ora vi andremo a rivelare il gruppo che gestisce questo costruttore, che tanti anni fa fu assorbito da un marchio davvero inaspettato. Anche una casa italiana è coinvolta in tutti questi affari.

Ford, ecco da chi è stata assorbita

Se vi state chiedendo di che gruppo faccia parte la Ford, la risposta non è così scontata. Nel 1974 è stata assorbita dalla Peugeot ed ha fatto parte del gruppo PSA sino a quando esso si è fuso con Stellantis, ed ha sempre avuto uno stretto legame con questi marchi, come conferma il gruppo di cui è parte oggi.

La Ford è parte di CNH Global, una controllata di Fiat Industrial. Sembra davvero incredibile, ma è così. Il colosso di Detroit ha forti legami con la casa di Torino, ed era davvero difficile pensare che ciò fosse possibile. In questo momento, negli States, Stellantis e la casa dell’Ovale Blu, assieme a General Motors, stanno affrontando una situazione a dir poco problematica.

Infatti, c’è in corso un maxi-sciopero di lavoratori che richiedono contratti a rialzo del 40%, e tante fabbriche si sono fermati. Di certo si troverà una soluzione, ma per il momento non sembra essere facile. Vi aggiorneremo su eventuali novità che arriveranno nei prossimi giorni.