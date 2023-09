La Ferrari prepara un nuovo bolide? Le immagini sono assurde

In casa Ferrari si lavora su un nuovo gioiello che sta per essere svelato, e che per ora già scalda l’ambiente. Scopriamolo.

La Ferrari ha da poco svelato la spettacolare SF90XX, ma è già al lavoro su nuovi progetti, visto che dal 2024 arriveranno grandi novità. Quella più chiacchierata è senza dubbio l’erede della LaFerrari, ma anche la prima Rossa ad emissioni zero che farà il proprio esordio nel 2025.

Inoltre, la Ferrari ha avviato i primi test su strada per l’erede della 812 Superfast, che in questi giorni è stata pizzicata per strada durante alcune prove. Dalle immagini si capisce davvero poco, dal momento che la supercar del Cavallino è stata coperta in ogni lato, ma qualche idea è sempre possibile farsela sulle vetture in arrivo.

Ferrari, ecco la F167 nella prova su strada

Sono ormai vari mesi che si parla di una nuova Ferrari, che dovrebbe essere l’erede della 812 Superfast. Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, possiamo ammirare le immagini del primo, importante test su strada di questo modello, che è stato ribattezzato F167 Prototype.

Come potete vedere anche da questa immagine, si può immaginare che si tratti dell’erede della 812 in base alle simili proporzioni, ma per il resto non ne possiamo dire molto altro. Infatti, la vettura è del tutto oscurata da questi teloni che servono per camuffarne le forme, senza dare la possibilità ai più curiosi di farsi un’idea migliore del modello.

Attualmente, alcune indiscrezioni ci dicono che sarà basata sulla Ferrari Roma e che avrà a disposizione il motore V12, ma per ciò che riguarda la carrozzeria non mancheranno le dovute modifiche. Le informazioni parlano infatti di un passo leggermente allungato rispetto alla Roma, ed inoltre, sembra esserci di mezzo anche in questo caso l’elettrificazione, anche se non totale.

L’erede della 812 Superfast dovrebbe essere ibrida, come la quasi totalità delle vetture del Cavallino in circolazione in questo periodo storico. Si parla dunque di un motore V12 dotato di una leggera elettrificazione da 48 Volt, che corrisponde ad un sistema Mild-Hybrid, non certo al Plug-In Hybrid della SF90XX.

Il Mild-Hybrid è un’ottima soluzione in città, ma può dare anche una bella mano sul fronte dell’affidabilità, dal momento che allunga la vita del motore termico. Per il momento, non ci sono ulteriori informazioni su questa vettura, che è attesa per il 2024, e possiamo farci un’idea sulle sue forme solo dalle immagini postate in alto.