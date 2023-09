Alfa Romeo, traguardo eccezionale: arriva una splendida notizia per questi 2 modelli

L’Alfa Romeo ottiene risultati da sogno sul fronte delle vendite, ed ora arriva un riconoscimento che fa sognare i fan.

L’Alfa Romeo è uno dei marchi più in forma in assoluto, con i dati sulle vendite che sono in costante miglioramento. A trascinare il prodotto della casa del Biscione è il SUV Tonale, che ormai da un anno ed oltre sta davvero volando, ed anche fuori dall’Italia ottiene tanti riconoscimenti importanti.

Ad esempio, in Germania è una delle auto più vendute in assoluto, e c’è la sensazione che il bello debba ancora venire. Dal punto di vista del marketing, è stato un vero e proprio trionfo il lancio della 33 Stradale, ovvero la nuova supercar del marchio del Biscione, in vendita ad un miliioni di euro.

Tuttavia, l’Alfa Romeo ha avuto anche un periodo difficile tanti anni fa, e si è rialzata grazie alla Giulia ed alla Stelvio, due modelli che hanno fatto la storia e che significano rilancio per questo costruttore. In queste ore, è arrivato un altro importante traguardo per questi due modelli.

Alfa Romeo, è tripudio per il design di Giulia e Stelvio

Non è la prima volta che alcuni modelli di casa Alfa Romeo portano a casa dei premi notevole per via del loro design, e stavolta è toccato alla berlina Giulia ed al SUV Stelvio. Esse hanno trionfato nel concorso di design Autonis indetto dalla rivista “Auto Motor und Sport“, e si sono imposte rispettivamente nelle categorie per berline di medie dimensioni e SUV/Fuoristrada.

Il commento, carico di orgoglio per il successo, è arrivato da Alejandro Mesonero, Responsabile del Design del marchio del Biscione, che ha dichiarato: “Siamo onorati e molto felici del fatto che Giulia e Stelvio ricevano di nuovo questo riconoscimento, e l’apprezzamento dei lettori di una rivista così importante significa molto per noi. Ripaga la nostra dedizione ed il duro lavoro che stiamo facendo“.

Ricordiamo che, a partire dal 2025, l’Alfa Romeo Giulia verrà realizzata solamente ad emissioni zero, senza la possibilità di acquistarla con i motori a combustione, a patto che mantenga questo nome. Lo stesso succederà nel 2026 al SUV di punta della casa di Arese, ma in questo caso, appare quasi sicuro che il nome Stelvio non verrà più utilizzato. La rivoluzione elettrica sta per partire, con il B-SUV che nel 2024 aprirà le danze, ma per la casa italiana è arrivata un’altra vittoria che ci rende davvero orgogliosi.