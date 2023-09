Qual è la Tesla più economica? Ecco quella “quasi” a portata di tutti

La Tesla è il marchio che domina sul fronte delle auto elettriche, ed ora vi parleremo di quella che costa meno di tutte.

L’elettrico sta facendo passi da gigante in questi ultimi mesi, con la Tesla che è la regina delle vendite per questo mercato. La crescita della compagnia di Elon Musk è spaventosa, con il taglio dei prezzi che ha fatto un’enorme differenza in tal senso, in un periodo in cui tutti gli altri marchi tendono ad aumentare i costi d’acquisto.

La Tesla è un colosso che ha l’obiettivo di rendere le auto elettriche più popolari possibili, e non è da escludere che in futuro arrivino altre diminuzioni di prezzo. A tal proposito, nelle prossime righe vi sveleremo quale è l’auto della casa americana meno costosa in assoluto, e siamo sicuri che il prezzo vi stupirà.

Tesla, ecco qual è la più economica di tutte

La Tesla più economica presente sul mercato è la Model 3, che parte da 41.490 euro. Il costo d’acquisto di questo veicolo è sceso enormemente nel corso degli ultimi mesi, visto che prima era impossibile pensare di trovarla a prezzi di almeno 6-7 mila euro superiori, ma ora è cambiato tutto.

Come detto, la compagnia di Elon Musk ha puntato sul taglio dei prezzi per uscire dalla crisi del 2022, ed il risultato è stato un successo totale. Pur essendo questa la vettura meno costosa del marchio, almeno in Europa non è affatto la più venduta, visto che questo primato spetta alla seconda auto più economica della gamma.

Infatti, la Tesla Model Y è l’auto più venduta in Europa, con oltre 136.000 unità immatricolate nei primi sei mesi del 2023. Non parliamo di più venduta tra le auto elettriche, ma di più venduta in assoluto, con 13 mila unità di “vantaggio” nei confronti della seconda, ovvero la ben più popolare Dacia Sandero, che anche in Italia è da anni la prima straniera sul fronte delle vendite.

Questo risultato sulla Model Y fa capire quanto il mercato delle EV stia crescendo, ma la Tesla vuole continuare ad investire anche sulla Model 3, della quale è stata appena svelata la nuova versione. Il design è stato rivisto, così come l’abitacolo, dove ci sono molti comfort in più.

Per migliorare l’infotainment e l’intrattenimento, è stato aggiunto un nuovo sistema di casse, fatto da 19 altoparlanti, che regaleranno un’esperienza di ascolto senza precedenti a bordo di un’auto. Insomma, la casa californiana non si ferma davanti a nulla, e sono in arrivo tanti nuovi progetti interessanti.