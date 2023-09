Come si riconosce un SUV? Ecco le sue caratteristiche

I SUV sono i modelli più amati nel momento attuale del mercato dell’auto, ed ora vi parleremo di come poter riconoscerli.

Al giorno d’oggi, c’è un dominio clamoroso per ciò che riguarda le vendite da parte di una categoria di auto ben precisa, quella dei SUV. I crossover, secondo alcune indagini, sono al top assoluto per via dei comfort offerti ai loro proprietari, che al volante hanno la possibilità di avere qualsiasi tipo di comodità.

Lo stesso discorso è valido per i passeggeri dei SUV, che amano sicuramente questa tipologia di caratteristica. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata a quelle che sono le varie caratteristiche di questi mostri della strada, che senza dubbio fanno la differenza in fase d’acquisto.

SUV, ecco le sue caratteristiche principali

Come ben sappiamo, i SUV sono molto diversi dalle auto tradizionali, ed hanno alcune caratteristiche tipiche dei fuoristrada. La prima è quella relativa ad un’altezza da terra molto più elevata, ed inoltre, anche le quattro ruote motrici, che sono sempre presenti sui crossover tranne che in rarissimi casi.

Tuttavia, rispetto ai fuoristrada veri e propri, l’aspetto è più urbano, simile alle monovolume o alle Station Wagon, come riportato da “Fleet Magazine“. Inoltre, il telaio è perfetto per affrontare qualsiasi fondo, dunque, anche quelli off-road, come sterrato e terriccio in generale, grazie ad un telaio che è ben più robusto rispetto a quelli tradizionali.

In precedenza, abbiamo anticipato i comfort presenti nell’abitacolo, dove ci sono degli spazi enormi in tanti casi, ed è questo il segreto del grande successo dei SUV. Rispetto al passato, infatti, non c’è più la concezione relativa ai fuoristrada, e questi tipi di veicoli vengono acquistati soprattutto per le comodità che offrono e non necessariamente per poter affrontare fondi complessi.

C’è anche da dire che questo tipo di vetture non sono troppo amati da alcune categorie, come quella degli ecologisti. A Torino, infatti, sono partite delle polemiche notevoli, per via delle gomme che sono state bucate ad alcuni SUV, con tanto di biglietto allegato che spiegava i motivi di un gesto molto fastidioso per i proprietari.

Infatti, secondo chi è più attento al pianeta queste vetture sarebbero inutili e molto inquinanti, ed è il caso di fermarle. Ovviamente, non è possibile fare una legge per fermare il dominio di questi mostri della strada, che continuano a dominare la scena sul mercato e che sono pronti a crescere ancora.