Sainz polemico con la Ferrari: la strategia non gli è andata giù

Carlos Sainz ha chiuso al sesto posto il Gran Premio del Giappone, con una Ferrari poco performante. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio del Giappone non è stato soddisfacente per la Ferrari, anche se non era possibile fare troppo meglio di quanto ottenuto. Charles Leclerc è giunto quarto, mentre Carlos Sainz non è andato oltre il sesto posto, a bordo di una SF-23 che sui curvoni veloci di Suzuka è tornata ad essere terza forza dopo il successo di una settimana fa.

La monoposto italiana, infatti, ha sofferto enormemente il primo settore, quello dello snake, dove aerodinamica e stabilità la fanno da padrone. A preoccupare non c’è solamente la pazzesca superiorità di Max Verstappen e della Red Bull, dal quale Leclerc si è beccato la bellezza di quasi 44 secondi, ma i 25 secondi rimediati dalla McLaren di Lando Norris, che di certo non sono un bel segnale.

Il confronto con la MCL60 è clamoroso se pensiamo a dove fosse questa vettura sino alla fine di giugno, ovvero al momento in cui è stata portata una sorta di versione B che ha cambiato del tutto la stagione degli uomini di Andrea Stella. La McLaren è tornata a volare e su questo tipo di piste è nettamente la seconda forza, con Ferrari e Mercedes che sono state ben lontane in quel di Suzuka.

La buona notizia per la Ferrari è stata il recupero di punti nei confronti della Mercedes nel mondiale costruttori, con il gap che è ora solo di 14 lunghezze. Il team di Brackley ha però limitato i danni, riuscendo ad infilare Lewis Hamilton davanti a Sainz grazie all’undercut effettuato al secondo ed ultimo pit-stop.

Per lo spagnolo la tattica adottata non è stata di certo perfetta, dal momento che bisognava fare di tutto per cercare di far arrivare entrambe le Rosse davanti alle Mercedes. Le possibilità per giocarsela ci sono tutte già dalla prossima tappa di Losail, che sulla carta dovrebbe essere una pista più favorevole rispetto a questa alle caratteristiche della Ferrari.

Sainz, ecco le sue parole dopo la gara

La Ferrari torna a casa da Suzuka con un risultato comunque positivo in chiave secondo psoto costruttori, ma è chiaro che il gap dalla Red Bull ed anche dalla McLaren è tornato ad essere enorme. Pensate che Carlos Sainz, sesto al traguardo, si è preso oltre 50 secondi da Max Verstappen, ma anche mezzo minuto da Lando Norris.

Di sicuro è un bilancio non troppo positivo visto ciò che era emerso a Singapore, perché ci si aspettava di poter almeno dar battaglia alle McLaren. Alla fine della gara, Carlitos ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di “SKY Sport F1“, e non è apparso poi così soddisfatto della strategia che gli è stata rifilata.

Ecco le sue parole: “Sono contento della partenza che ho fatto ed anche del mio passo gara. Dopo la difficile giornata di ieri, in qualifica, il passo era molto buono ed avevo, in generale, molto ritmo. Peccato per l’ultimo pit-stop che mi è costato la posizione, perché eravamo 4 secondi davanti e siamo usciti 8 dietro rispetto ad Hamilton“.

Sainz ha poi affermato di essersi sentito sacrificato: “Dobbiamo capire cosa sia successo in quella fase, hanno fatto la sosta con Charles per tenere la posizione, oggi sono stato sacrificato io. Comunque per me è stata una buona gara, avevo passo e potevo fare quello che volevo. Non posso essere arrabbiato per il gioco di squadra delle Mercedes, sono le gare e poi non ha funzionato perché Leclerc ha raggiunto Russell. Sono contento perché se avesse funzionato con il mio stesso gioco ci sarei rimasto molto male“.