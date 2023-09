Quanti soldi ha Elon Musk, il patron di Tesla? La cifra vi farà impallidire

Elon Musk è l’uomo più ricco della terra, e nel corso della sua vita ha costruito un patrimonio assurdo. Dati da record.

Il marchio Tesla è stato fondato nel 2003, e tra i suoi padri c’è ovviamente Elon Musk, che oggi è anche l’amministratore delegato della casa californiana. Il nativo di Pretoria ha sempre creduto nella possibilità di creare una mobilità sostenibile, ed infatti, il suo marchio è nato proprio con l’obiettivo di costruire auto elettriche.

La Tesla non ha mai realizzato vetture con motore a combustione, al contrario della quasi totalità delle altre case che infatti stanno affrontando una fase di transizione, cercando di imparare in tanti aspetti proprio dalla compagnia di Elon Musk. In questo momento però, ci sono alcuni aspetti di cui preoccuparsi.

Sul mercato delle EV stanno infatti arrivando tanti marchi cinesi che sono pronti a dare battaglia, con Musk che deve preparare le giuste contromosse. Nel frattempo, oggi vi parleremo di quello che è il suo grande patrimonio, che nel corso degli anni non ha fatto altro che aumentare. Ecco quanti soldi ha accumulato il miliardario sudafricano.

Elon Musk, ecco il suo patrimonio ineguagliabile

Secondo quanto riportato da Forbes lo scorso giugno, Elon Musk è l’uomo più ricco della terra, con un patrimonio di 256,5 miliardi di dollari. Parliamo di una cifra impressionante, che testimonia quanto sia stato redditizio il suo lavoro, e va sottolineato che, in base ai suoi progetti futuri, è tutt’altro che terminato.

Il geniale Elon Musk vuole creare anche un mondo nuovo su Marte, ed è ormai chiaro come sia una mente che ha ben poco a che fare con tutti gli altri esseri umani. Non ci stupiremmo nel caso in cui questa ricchezza dovesse aumentare ancora in futuro, visti i progetti che ha in programma.