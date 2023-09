Problemi con il motore diesel di queste 2 auto? Puoi avere un risarcimento, ecco come

Le auto con il motore diesel rischiano di sparire, ma ancora ne esistono molte sul mercato. Ecco come risolvere questo problema.

Il mondo delle quattro ruote è in un’epoca fatta di tante rivoluzioni, e l’elettrico è ormai in fase avanzata. Ciò significa che altre tecnologie potrebbero presto scomparire, e ci duole sottolineare come tra di esse ci sia il motore diesel. Sino a qualche anno fa, tale tipo di propulsione veniva indicata come la strada del futuro, ma in seguito, contro il gasolio è partita una vera e propria crociata.

Il colpo di grazia è arrivato tra il 2015 ed il 2016, quando è esploso lo scandalo del dieselgate, ovvero le emissioni truccate all’interno del gruppo Volkswagen. Da quel momento in poi, a causa del danno d’immagine, la casa di Wolfsburg ha iniziato a girare le attenzioni sull’elettrico, e così hanno fatto la gran parte dei marchi.

Il diesel è ancora molto efficiente e più economico della benzina, ma le vendite delle auto a gasolio stanno scendendo in questi anni. Inoltre, in questi giorni è emerso un curioso problema che potrebbe dare non poco fastidio agli automobilisti, ed è bene che sappiate come comportarvi.

Diesel, ecco il problema con Peugeot e Citroen

Secondo quanto riportato da “Omaggiomania.com“, su alcuni modelli di Peugeot e Citroen diesel sono comparsi dei problemi molto strani. Infatti, sul display è apparso l’allarme antinquinamento, avvisando che, dopo 1.500 km dall’apparizione di tale segnale, la vettura non si sarebbe più accesa.

Tale spia, sempre secondo la fonte sopracitata, segnala un problema con l’AdBlue, ovvero quel liquido che viene versato nelle auto con motore diesel, che ha il compito di limitare le emissioni e di rendere il propsulsore alimentato a gasolio meno inquinante, e che va periodicamente immesso nella vostra vettura.

In questo caso, di solito è richiesta la sostituzione dell’impianto AdBlue, che viene a costare circa 1.200 euro, ed è purtroppo a carico di chi è proprietario dell’automobile. Tuttavia, c’è anche un’altra possibilità che vi consentirà di risolvere il vostro problema senza tirare fuori neanche un centesimo, il che è un’occasione d’oro.

Infatti, vi basterà registrarvi su “Additivodiesel.altroconsumo.it” e potrete indire una sorta di causa, e se verrete dichiarati vincitori, avrete la possibilità di essere rimborsati del tutto da questo intervento. Se vi è capitata una cosa del genere, cercate di inserire tutte le vostre informazioni e di essere più precisi possibile, le possibilità di vittoria sono elevate.