Perché Max Verstappen ha due nazionalità? Il motivo vi lascerà di stucco

Non tutti sanno che Max Verstappen ha due nazionalità, ed ora vi sveleremo il perché di questa cosa. Tutta la spiegazione.

La stagione di F1 targata 2023 è stata dominata in lungo ed in largo da Max Verstappen, che ormai comanda il mondiale dal GP di Spagna dello scorso anno. Il campione del mondo non ha mai dato a nessuno la possibilità di dargli battaglia, con un feeling pazzesco con la sua Red Bull, letteralmente imprendibile in questo campionato.

Solo nelle prime gare c’era stata la piccola illusione che Sergio Perez se la potesse giocare, grazie ai successi di Jeddah e Baku. In seguito, dalla rimonta di Miami in poi, il figlio di Jos ha iniziato a fare uno sport diverso, con un ritmo impossibile da sostenere anche per il suo compagno di squadra.

Verstappen ha messo in fila 10 di vittorie, battendo il record di Sebastian Vettel, realizzato esattamente 10 anni fa e sempre al volante di una Red Bull, all’epoca dominante come oggi. L’olandese è in grado di non commettere mai errori, e ce lo aspettiamo subito a caccia di vendetta dopo il successo della Ferrari di Carlos Sainz a Singapore.

Il Cavallino e lo spagnolo hanno posto fine al record di imbattibilità della RB19, scrivendo un pezzettino di storia, ma le prime prove libere di Suzuka hanno mostrato una Red Bull tornata a dettare legge. Il team di Milton Keynes e Super Max sono ormai ad un passo dalla conquista dei mondiali, con quello costruttori che può arrivare già a Suzuka.

Per quello piloti, invece, Super Max dovrà pazientare almeno fino al Qatar, dove si correrà tra un paio di settimane sul tracciato di Losail. Nel frattempo, vi parleremo di una curiosità che è legata alla figura del campione del mondo, di cui si è parlato molto poco e che riguarda la sua nazionalità. Ecco perché è per tutti un vero e proprio mistero da svelare.

Verstappen, ecco perché ha due nazionalità

Se vi recate sulla pagina Wikipedia che racconta vita e carriera di Max Verstappen, scoprirete che viene definito come un pilota belga-olandese. Tutti sanno che il campione del mondo ha in Zandvoort la propria gara di casa, e che il suo colore di riferimento, così come per i suoi tifosi, è l’arancione, simbolo dell’Olanda.

Tuttavia, Super Max ha una madre belga, ovvero Sophie Kumpen, ex moglie di Jos Verstappen, con il quale non c’è di certo un grande rapporto dopo le pesanti liti di qualche anno fa. La madre del campione del mondo era un’ottima pilota di kart, ed ha anche portato a casa dei bei risultati durante la sua breve carriera.

Dando bene un’occhiata alla biografia del pilota della Red Bull, scopriamo che è nato ad Hasselt, una città del Belgio. Sua madre Sophie ha dichiarato che Max è a tutti gli effetti un belga, e che l’unica identificazione che ha è appunto belga. Tuttavia, il figlio di Jos e Sophie, dopo la separazione dei coniugi, ha deciso di andare a vivere con l’ex pilota di F1, e nel 2014 ha dichiarato di sentirsi più olandese che belga, ed è per questo che viene identificato come olandese e non come belga, pur essendo in possesso del doppio passaporto.

Lo scorso anno, Max ha detto di apprezzare entrambi i paesi, e di sentirsi una sorta di ibrido tra l’olandese ed il belga. A questo punto, il grande mistero è svelato, ma in questo modo, si spiega anche il motivo per il quale Super Max ha un pubblico così caloroso anche quando si corre a Spa-Francorchamps, dove la maggior parte dei fan tifano per lui.