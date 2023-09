Nuovo Scenic E-Tech electric: la rivoluzione di Renault continua

Stile esterno ancora più audace, nuovo Renault Scenic E-Tech electric arriva fino a 220 Cv di potenza e 620 km di autonomia

Seguendo un percorso molto simile rispetto a quello che ha già riguardato la Megane, Renault decide di rinnovare completamente un’altra icona della sua proposta automobilistica: Scenic.

Un upgrade tecnologico, ma anche e soprattutto un rinnovamento all’insegna dell’elettrificazione, che trasforma Renault Scenic in una vera e propria punta di diamante della proposta Renault E-Tech electric.

Renault Scenic E-Tech Electric, sostenibilità al servizio delle famiglie

Progettato per le famiglie, per venire incontro alle loro esigenze di viaggio in libertà e in sicurezza, nuovo Renault Scénic E-Tech Electric coniuga brillantemente innovazione tipica dei veicoli elettrici e le tecnologie utili ed intuitive dell’attuale generazione.

Con nuovo Scenic E-Tech electric, Renault inizia a sviluppare il suo progetto (ambizioso) di diventare un costruttore automobilistico di nuova generazione, totalmente al servizio della corretta transizione energetica. Puntando forte su tre pilastri fondamentali: ambiente, sicurezza ed inclusione.

Pensato, come detto, per essere la prima auto per le famiglie, con la possibilità di coprire in comodità anche lunghe percorrenze, nuovo Renault Scenic E-Tech electric gode di un’autonomia WLTP superiore a 620 chilometri.

Comodità interna e fino a 220 CV di potenza

La piattaforma è la CMF-EV sviluppata dall’Alleanza, il design esterno è estremamente audace, e la batteria compatta da 87 kWh consegna proporzioni interne ideali. La potenza complessiva del motore elettrico è di 160 kW, l’equivalente di 220 CV.

Renault Scenic E-Tech electric si mette in evidenza anche per la sua capacità di guida dinamica, agile e adatta a qualsiasi percorso. Il passo complessivo della vettura è di 2,78 metri, sinonimo di abitabilità ma anche confort per tutti i passeggeri a bordo.

Scenic E-Tech electric sul mercato da inizio 2024

Il bagagliaio parte da un volume standard di 545 litri, il tetto panoramico in vetro Solarbay consegna agli interni grande luminosità, mentre il sistema multimediale OpenR Link, con oltre 50 App, consente di programmare i lunghi viaggi in tranquillità.

Nuovo Scénic E-Tech electric è anche il primo veicolo elettrico della gamma Renault ad essere proposto nell’allestimento Esprit Alpine, una sintesi perfetta di eleganza e sportività. Prodotto nello stabilimento francese di Douai, in questi mesi si sono rincorse voci ed indiscrezioni su questo nuovo modello che sarà commercializzato a partire da inizio 2024.