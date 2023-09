MotoGP GP India, Gara: Bezzecchi domina la scena, dramma Bagnaia

La prima uscita della MotGP in India vede imporsi Marco Bezzecchi, seguito da Martin e Quartararo. Bagnaia cade e riapre tutto.

Il debutto assoluto della MotoGP in India ci regala una gara bellissima, con Marco Bezzecchi che si impone in una gara in solitaria. Seconda posizione per Jorge Martin davanti a Fabio Quartararo, mentre il grande assente è Pecco Bagnaia che è caduto a pochi giri dalla fine.

Il “Bez” ha conquistato la sua terza vittoria in MotoGP, riportandosi a -44 punti dal campione del mondo, che oggi ha pagato un altro grave errore. Bagnaia è tornato a sbagliare, ed il secondo posto di Martin riapre il mondiale. Infatti, lo spagnolo, che ha resistito a Quartararo nel finale, è solo a 13 punti di ritardo dal campione del mondo, che ora inizia a sentire la pressione.

Gara davvero strepitosa per il francese della Yamaha, che ottiene il secondo podio stagionale dopo quello di Austin. Giù dal podio la prima KTM con Brad Binder, che ha preceduto la Honda di Joan Mir, autore della sua miglior gara stagionale, su una pista che finalmente ha sorriso a questa zoppicante RC213V, finalmente più competitiva.

Sesto Johann Zarco davanti al pilota che prenderà il suo posto in Ducati Pramac, ovvero Franco Morbidelli, con Maverick Vinales ottavo. Chiude nono Marc Marquez, che era in lotta per il podio prima di scivolare mentre era in scia a Bagnaia. La top ten è stata completata da Raul Fernandez, all’interno di una giornata molto difficile per l’Aprilia.

MotoGP, la caduta di Bagnaia riapre tutto

La MotoGP fa il proprio debutto in India, con il solito dominio Ducati che ha contraddistinto le qualifiche. La pole position è stata ottenuta da Marco Bezzecchi, il quale desidera vendicarsi della sfortuna del sabato, con Jorge Martin e Pecco Bagnaia che non gli renderanno la vita facile. Assenti Luca Marini ed Alex Marquez dopo i brutti incidenti del sabato.

Ancora una volta, la partenza di Bezzecchi è pessima, con Martin e Bagnaia che comandano il gruppo. Il campione del mondo della MotoGP prende la scia dello spagnolo e sale in testa, ed anche il “Bez” ne approfitta prendendosi la seconda piazza. Ottima la partenza di Marc Marquez e Fabio Quartararo che sono quarto e quinto, seguiti da Joan Mir.

Alla fine del primo giro, Bezzecchi passa di nuovo in testa e prova ad imporre il suo passo, mentre dietro si scatena una splendida lotta per il secondo posto. Con una stacca spaventosa, Martin scavalca Bagnaia dopo il lungo rettilineo, con i due sfidanti per il titolo mondiale che hanno rischiato di volare fuori.

Alle spalle di Pecco si palesa Marquez, che su questa pista è letteralmente scatenato. Il nativo di Cervera butta via tutto cadendo a terra, e riparte in una modesta sedicesima posizione. Marc prova a recuperare, ma non riesce più a trovare il passo che aveva in precedenza, forse anche a causa di qualche danno sulla moto.

Davanti a tutti, uno splendido Bezzecchi continua a fare il vuoto, aumentando il rimpianto per i punti buttati al sabato. Bagnaia prova ancora ad attaccare Martin, mentre Quartararo e Joan Mir gestiscono una gran gara in quarta e quinta posizione. Fine settimana disastroso per l’Aprilia, con Aleix Espargarò che si ritira per un problema tecnico mentre era in settima posizione.

Pecco tira fuori le unghie e passa al secondo posto sverniciando Martin, ma il disastro avviene ad 8 giri dalla fine. Il campione del mondo cade nel momento in cui stava allungando sul rivale, e per Martin si palesa la possibilità di riaprire il mondiale in maniera definitiva.

Un errore di questo tipo andava assolutamente evitato, dal momento che Martin ora si mette a -13, mentre Bezzecchi a -44. Il rider romagnolo resta sicuramente lontano, ma si tratta comunque di un’occasione che potrebbe essere un vantaggio notevole anche dal punto di vista psicologico.

Strepitoso il finale di gara, con Martin che sbaglia e viene attaccato da Quartararo, ma Jorge non molla nulla. Pur rischiando di finire a terra, l’alfiere di casa Pramac se la gioca sino all’ultimo ed ottiene la piazza d’onore, alle spalle di un meraviglioso Bezzecchi. Prossimo appuntamento a Motegi domenica prossima.