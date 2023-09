Bagnaia ammette l’inferiorità sui rivali: ecco qual è il problema

Pecco Bagnaia ha chiuso al secondo posto la Sprint Race in India, ed ha limitato i danni nei confronti di Martin. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio dell’India ci sta regalando davvero delle grandi sorprese, ma davanti c’è sempre la certezza di vedere il dominio Ducati. Jorge Martin inizia a credere nel suo sogno di diventare campione del mondo della MotoGP, e con il successo nella Sprint Race al Buddh International Circuit si è messo a -33 punti da Pecco Bagnaia, limando altre 3 lunghezze dopo aver dominato la scena.

Martin non ha avuto rivali, anche grazie alla tamponata di Luca Marini nei confronti di Marco Bezzecchi. Il “Bez” aveva fatto segnare la pole position, ed una volta ripartito ha recuperato, con un passo insostenibile, sino al quinto posto, mettendo in mostra un ritmo che sicuramente gli avrebbe consentito di potersi giocare la vittoria.

Ad approfittarne al meglio è stato proprio Martin, mentre Bagnaia non ha potuto molto viste le condizioni fisiche ancora non perfette. La sua volontà è quella di inizare a trovare un maggiore feeling in vista della gara domenicale, perché non si può permettere di perdere altri punti.

Il problema principale pare essere la mancanza di stabilità in frenata, soprattutto nel confronto con Martin e Bezzecchi che sono i più veloci in questa fase di stagione. Tuttavia, visto come era andato questo fine settimana sino ad oggi, il secondo posto è comunque positivo.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Come sempre, Pecco Bagnaia è apparso molto tranquillo dopo la Sprint Race, ed ha analizzato con molta calma ciò che è successo. Il problema della frenata non è da poco, soprattutto su una pista come questa, dove è fondamentale trovare un buon equilibrio sulla moto.

Ecco le sue parole: “Siamo stati molto fortunati che le condizioni siano andati a migliorare durante la Sprint Race e la pista mi piace molto. Per quanto mi riguarda, ho fatto una bella gara visto la condizione in cui ero, anche se devo ancora migliorare per domani. Oggi il secondo posto era il massimo che potessi fare e devo esserne contento“.

Pecco ha poi parlato ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Se sono comunque contento di questo risultato? Essere secondo è meglio di ciò a cui potevamo ambire, ieri avevo detto che avremmo fatto fatica, perché so che non siamo a posto in frenata e ci manca tanta stabilità. Abbiamo fatto un passo in avanti in qualifica, so che dobbiamo essere contenti perché abbiamo trovato una quadra. Siamo stati fortunati per quello che è accaduto al Bez, sennò avrei chiuso terzo, ma dobbiamo procedere con calma e lavorare duramente“.

Bagnaia ha poi evidenziato il motivo per cui sta andando “Perché ho l’asciugamano? Perché qui dove stiamo facendo l’intervista c’è una forte aria condizionata, non ho problemi fisici da questo punto di vista. Martin e Bezzecchi sono molto superiori in frenata, ma stamattina sono andato bene con la Media in vista della gara, anche se ha molto meno grip della Soft, però è molto costante. Martin e Bezzecchi potrebbero usare la Soft, ma io sono molto tranquillo e penso che potremmo risolvere i problemi in vista della gara“.

“A noi ci aiuta molto il fatto di essere molto tranquilli, bene o male, troviamo sempre una quadra. Tutte queste gare in fila ti impongono di dover trovare un set-up di base che funzioni bene. Devi trovarti bene con la moto, altrimenti la fatica raddoppia. Ora andremo su piste che a me piacciono molto, però ora bisogna pensare a domani e dobbiamo cercare di non perdere punti. Serve lavorare per dimostrare cosa sappiamo fare“.