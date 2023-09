MotoGP GP India, Sprint Race: Martin vince e fa paura, follia di Marini che tampona Bezzecchi

La MotoGP ha disputato la Sprint Race del Gran Premio dell’India, con il successo di Jorge Martin su Bagnaia. Disastro al via.

Una Sprint Race che sembrava non doversi disputare a causa della pista bagnata ha segnato il battesimo del fuoco della MotoGP in India, con Jorge Martin che ha dominato dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo della Ducati Pramac continua a recuperare su Pecco Bagnaia, che ha chiuso secondo, ma senza mai avere il passo giusto per giocarsela.

Il terzo posto è di uno strepitoso Marc Marquez, che ha sfruttato il miglior week-end della Honda per tornare tra i primi. Peccato per Joan Mir che era in lotta con lui quando è caduto per l’ennesima volta, finendo nelle retrovie. Vi sarete accorti che dalle prime posizioni manca Marco Bezzecchi, colui che aveva messo a referto la pole position e che sembrava il grande favorito per imporsi quest’oggi.

Purtroppo, il “Bez” è stato centrato alla prima curva da Luca Marini, in uno dei momento peggiori di sempre per il Mooney VR46 Racing Team in MootGP. Marco è comunque ripartito dando vita ad una rimonta strepitosa, che lo ha condotto sino al quinto posto, dietro alla KTM di Brad Binder e davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo.

Martin si è ora messo a -33 punti da Bagnaia, con un mondiale che è sempre più aperto. Tornando ai risultati, si rivede tra i primi Jack Miller che è settimo, davanti a Maverick Vinales e Raul Fernandez. Fabio Di Giannantonio chiude la top ten con l’unica moto del Gresini Racing in gara.

MotoGP, errore clamoroso di Marini alla partenza

Giornata a dir poco intensa quella che si è vissuta in India, dove la MotoGP sta facendo il proprio debutto assoluto. La pole position per la Sprint Race e la gara domenicale è andata a Marco Bezzecchi, seguito da Jorge Martin e Pecco Bagnaia, ma la notizia non è di certo questa.

Infatti, la partenza della Sprint Race è stata rimandata di un’ora e mezza a causa del diluvio totale della mattinata, che ha portato ad una lunga operazione per cercare di asciugare la pista, una brutta figura per questa nuova pista che di certo non ha presentato un asfalto così affidabile.

Alla partenza c’è la solita follia di Luca Marini, che commette l’ennesimo errore tamponando Marco Bezzecchi. Ancora una volta, questo pilota di non valere la MotoGP e rovina la gara di un “Bez” che era partito dalla pole position. Martin prende il comando seguito da Joan Mir e Marc Marquez, che hanno una grande occasione per portare un bel risultato per la Honda.

Ottima la gara delle RC213V, anche se Mir poi commette un errore e scivola dicendo addio alla lotta per il podio. Si innesca una bella lotta tra Marquez, Brad Binder e Fabio Quartararo per il podio, mentre Martin e Bagnaia fanno il vuoto lì davanti. Dopo il contatto con Marini, Bezzecchi ha ripreso la via della pista, imponendo un passo impressionante.

L’italiano conferma di essere velocissimo e sale addirittura al sesto posto, mettendosi sulle piste dei tre che si giocano il podio. Giornata disastrosa per l’Aprilia, con Aleix Espargarò che cade mentre era nelle retrovie. Martin continua a macinare ritmo, con Bagnaia in gestione del secondo posto.

Nel finale, Bezzecchi dà spettacolo e si libera di Quartararo, prendendosi il quinto posto. Martin vola a vincere e lima altri 3 punti su un Bagnaia che ora deve iniziare a preoccuparsi, visto che lo spagnolo è in forte rimonta e sembra crederci. Alle 12 di domani la partenza della gara.