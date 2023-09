MotoGP, GP Giappone: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna subito in azione dopo l’intenso fine settimana indiano, e lo farà con il GP del Giappone. Ecco gli orari televisivi.

Dopo un week-end intenso in India, la MotoGP tornerà subito in azione per il Gran Premio del Giappone, che si disputerà sul tracciato di Motegi. La Ducati ha ricordi molto positivi su questo impianto, visto che qui arrivò il primo storico titolo. Stiamo parlando di quel magico 2007, nel quale Loris Capirossi vinse la gara, mentre Casey Stoner si laureò campione del mondo per la prima volta.

Per il rider italiano si trattò della terza vittoria consecutiva su questa pista, che ha sempre sorriso alla casa di Borgo Panigale. Nel 2010 vinse infatti Stoner, mentre nel 2017 fu Andrea Dovizioso a lasciare il segno. Il rider forlivese firmò una vittoria da urlo sotto la pioggia, tenendo aperto il sogno mondiale, che poi sfumò contro la Honda di Marc Marquez nel round finale di Valencia, dopo un duello davvero spettacolare.

Lo scorso anno, arrivò un altro grande successo per la casa italiana, firmato da Jack Miller. L’australiano dominò la scena dopo la strabiliante pole position di Marquez, ottenuta sul bagnato nonostante le difficoltà della Honda. Sul ritmo gara, il nativo di Cervera non poté nulla per contrastare l’ormai attuale rider della KTM, che fu protagonista della sua ultima vittoria, almeno sino a questo punto, in MotoGP.

Pecco Bagnaia, che si presenterà da leader iridato, non è mai stato troppo performante da queste parti, e lo scorso anno rischiò di gettare al vento la sua rincorsa mondiale. Infatti, nel tentativo di superare Fabio Quartararo a fine gara, cadde proprio all’ultimo giro, perdendo qualche punto dal francese.

Entrambi partirono dal fondo dopo le difficoltà patite sul bagnato in qualifica, e queste condizioni potrebbero riproporsi anche il prossimo settimana. In Giappone, di questi tempi, il meteo è sempre una grande incertezza, anche se pochi giorni fa a Suzuka, per la F1, non ha creato problemi, per la prima volta dopo tanti anni.

MotoGP, ecco gli orari televisivi del GP del Giappone

Il Gran Premio del Giappone è sempre uno dei più attesi dal mondo della MotoGP, su una pista difficile e tecnica come quella di Motegi. Come detto, la Ducati è sempre andata come il vento da queste parti, ma è lecito fare attenzione anche a Marc Marquez, che qui si è imposto in tre occasioni, ed ha ottenuto la pole position lo scorso anno.

Vedremo quello che sarà l’approccio di Jorge Martin, ovvero il suo primo inseguitore il classifica del campione della MotoGP, visto che anche lui non ha tanta esperienza a Motegi. Di certo ci attende un fine settimana spettacolare, che potrebbe già diventare decisivo in chiave titolo iridato.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

MotoGP Orari GP Giappone su SKY

Venerdì 29 settembre

Prove libere 1

03:45

Prove libere 2

08:00

Sabato 30 settembre

Qualifiche

03:50

Sprint Race

08:00

Domenica 1 ottobre

Gara

07:00

MotoGP Orari GP Giappone su TV8

Sabato 30 settembre

Sprint Race

08:00 in diretta su TV8

Domenica 1 ottobre