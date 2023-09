Marquez si autocelebra, arriva l’ammissione che non ti aspetti: solita stoccata alla Honda

Marc Marquez è andato molto forte nella prime prove libere in India, ed ha chiuso quarto. Ecco le sue parole.



Il Gran Premio dell’India rappresenta una vera e propria lotteria per il mondo della MotoGP, dal momento che si tratta di una pista del tutto nuova. Le prove libere hanno visto svettare la Ducati di Luca Marini, ma è stato Marc Marquez la grande sorpresa. Fa strano dirlo, ma dopo averlo visto in grande difficoltà sino ad oggi, è chiaramente sorprendente vederlo così competitivo.

In mattinata, il nativo di Cervera ha chiuso con il secondo tempo, ed ha terminato la giornata al quarto, girando in 1’45”117 con la sua Honda, a 3 decimi dal battistrada, che ha fermato il cronometro sull’1’44”782. Il fatto di essere sceso in pista su una pista del tutto nuova e sconosciuta ai piloti ha galvanizzato lo spagnolo, ma c’è da dire che anche Joan Mir, dopo un anno terribile, è stato finalmente competitivo, ed entrambi sono entrati in Q2 per direttissima, una piccola soddisfazione dopo tanta sofferenza.

Marquez può sicuramente sfruttare un talento che in certe occasioni fa la differenza, in un momento in cui si decide il suo futuro. La possibilità di approdare al Gresini Racing appare sempre più vicina, ma per il momento l’otto volte campione del mondo preferisce pensare al week-end di gara.

Marquez, ecco le sue parole dopo le prove libere

Le prove libere del Gran Premio d’India fanno ben sperare Marc Marquez, che per ottenere il suo tempo migliore è stato in scia a Marco Bezzecchi. Il passo imposto dal nativo di Cervera gli può garantire di lottare per la top ten, mentre il podio sembra oggettivamente troppo visto il potenziale della sua moto.

Ecco le sue prime parole su questa nuova pista: “La mia prima impressione su questa nuova pista è davvero buona, nettamente migliore di quanto tutti si aspettassero. Penso che qui sia stato fatto un buon lavoro negli ultimi due mesi, anche se su alcune curve si può fare qualcosa per il prossimo anno. Posso concentrarmi del tutto sulla guida, ed è un ottimo risultato che si possa correre senza problemi“.

Marc è stato poi interpellato sul passo in avanti messo in mostra: “Se la moto si adatta meglio qui? Alla fine è la stessa moto di sempre, Joan è un pilota di grande talento, e quando arrivi su una pista nuova il talento fa la differenza. Soprattutto al mattino, nella prima sessione, eravamo molto competitivi e vicinissimi ai primi.

Marquez ha poi commentato quanto accaduto in mattinata, quando ha fatto il suo giro dietro a Marco Bezzecchi: “Abbiamo fatto il miglior giro dopo Bezzecchi, sia io che Joan. Però è sempre il solito discorso, su una Honda, non hai la forza di fare un grande giro se non sei in scia a qualcuno. Anche Quartararo ha fatto lo stesso, ed anche in questo caso, si è visto come su una pista nuova come questa, i piloti di grande talento fanno prima la differenza“.